A la Une . Pierrot Dupuy - Migrants : Comment peut-on être si nul ?

Les bateaux de migrants sri lankais arrivant à La Réunion se multiplient. Tout comme les erreurs des autorités. Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 26 Septembre 2022 à 16:30

Nous voici donc avec 39 migrants de plus dans la nature. Suite à un oubli des services de la préfecture, le président de la cour d'appel n'a pu faire autrement que de les libérer.



Il manquait en effet l’arrêté joint à la requête, ce qui a permis aux avocats ayant soulevé ce point d’obtenir gain de cause.



Ce sont les 5 migrants qui ont renoncé à faire appel qui doivent regretter aujourd'hui de ne pas l'avoir fait...



Il n'en demeure pas moins que cette faute est scandaleuse. Ce n'est quand même pas la première fois que les services de la préfecture remplissent ce genre de dossiers. Une erreur la première fois peut se comprendre. Ces dossiers sont très complexes et une virgule est vite oubliée.



Mais au bout de 9 fois, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières et de la préfecture devraient être rodés.



À force, on finira même par se demander s'ils ne le font pas exprès !





