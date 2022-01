Pierrot Dupuy - Merci Monsieur le Préfet

Je ne pécherai pas par orgueil en pensant que l'article que j'ai écrit mardi dernier ( De grâce Monsieur le Préfet, ne nous reconfinez pas ) ait pu être pour quoi que ce soit dans la décision du Préfet de ne pas décréter de confinement le week-end et de ne pas faire démarrer le couvre-feu plus tôt, à 18 ou 19h, comme de très nombreux oiseaux de mauvais augures l'annonçaient La raison l'a finalement emporté et les Réunionnais pourront continuer à vaquer à leurs occupations, y compris le week-end. Merci d'avoir compris que nous sommes à bout. Que même les plus favorables à la vaccination comme je le suis, en finissent par ne plus supporter de rester enfermés chez eux.Loin de moi l'idée de nier l' explosion du nombre de nouveaux cas de malades atteints du Covid . Comment le pourrais-je alors que plusieurs de mes proches sont atteints. Heureusement de façon relativement bénigne.Au contraire. C'est justement parce que le variant Omicron est beaucoup plus virulent et estimé en même temps bien moins dangereux que le Delta, que j'ai pris conscience que la lutte était désespérée.Grâce aux gestes barrières et au couvre-feu, on a réussi à retarder le plus possible l'emballement du nombre de cas, et à empêcher un engorgement de nos services hospitaliers . Mais aujourd'hui, force est de se rendre à l'évidence. Les digues sont rompues et la lutte devient vaine.Quoi qu'on décide, que ce soit un confinement ou un durcissement du couvre-feu , l'épidémie s'est déjà répandue comme une trainée de poudre et continuera à le faire.Je lisais avec intérêt l'avis d'un spécialiste hier qui disait que le pic de cette nouvelle vague devrait survenir début février et qu'à cette date, tous les non vaccinés auront été atteints.A l'impossible nul n'est tenu. Plutôt que de prendre des mesures qui ne serviront qu'à emm... les Réunionnais sans pour autant réussir à endiguer le virus, autant nous laisser vivre.J'ai malgré tout une pensée pour nos soignants, déjà usés par les précédentes vagues et qui voient déjà arriver une multitude de nouveaux malades, tout en sachant que ça va encore s'aggraver dans les semaines à venir.Heureusement que ces nouveaux cas présentent des symptômes beaucoup moins graves. Le variant Omicron remplit moins les salles de réanimation et beaucoup plus les lits de médecine classique, tout en faisant moins de morts.C'est déjà ça.