La grande Une Pierrot Dupuy - Mathieu Hoarau est un gros menteur... et nous en apportons les preuves

En direct sur le plateau d’Antenne Réunion, le candidat à l’élection municipale de l’Etang-Salé a brandi hier midi un document bidon et multiplié les mensonges grossiers. Plus c’est gros, plus ça passe ? Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 16 Février 2022 à 17:13





Si les mots ont un sens, c’est donc bien là qu’il résidait. Ce qui répond au droit de réponse envoyé par Christian Hoarau, le père de Mathieu, selon lequel c'est lui qui serait fautif et non son fils qui n'aurait rien à voir avec cette affaire...



Conclusion : le candidat qui prétend laver plus blanc que blanc, qui prétend dénoncer les infractions aux règles de l’urbanisme sur la commune de l’Etang-Salé s’assoit lui-même, en famille, sur le droit et le règlement et ment effrontément quand il est pris en flagrant délit.



Une "avidité pour les constructions et extensions", selon la procureure



Dans le même article, nous révélions que le père de Mathieu Hoarau était appelé à comparaître ce mardi 15 février devant la chambre correctionnelle du Tribunal de Saint-Pierre.



Objet de la convocation : ces mêmes constructions illégales du 225 route de l’Entre-Deux des canots. Après avoir stigmatisé l’"avidité pour les constructions et extensions" du père de Mathieu Hoarau, la Procureure a requis la démolition des bâtiments concernés. Pas seulement de l’extension, mais aussi celle de la maison construite depuis des années sans permis et dont Christian Hoarau pensait les faits prescrits.



Notons au passage que le père de Mathieu Hoarau, qui se répandait en insultes sur Facebook pendant la nuit du 14, était trop "malade" pour se rendre au tribunal le 15… Etrange, vous avez dit étrange ?



Mathieu Hoarau en invité vedette sur Antenne Réunion



Immédiatement après le réquisitoire, qui a confirmé les informations publiées par Zinfos au sujet de l’inconstructibilité des terrains, Mathieu Hoarau a pu s’exprimer à l’heure du déjeuner, face à toute La Réunion, sur le plateau du journal d’Antenne Réunion.



Une copie du permis qui tarde à venir...



Face aux questions du journaliste, qui citait nos articles, Mathieu Hoarau ne s’est pas contenté de nier, la main sur le cœur, l’évidence que nous avons établie, documents à l’appui. Il a aussi brandi un document, assurant qu’il s’agissait du permis de construire de la case de son père, avant d’ajouter que l’action en justice qui vise ce dernier ne concernait qu’un "mur de soutènement". Au passage, le candidat annonçait qu’il adresserait très vite à la presse une copie du fameux permis et un communiqué.



Comme les autres journaux de l’ile, j’attends toujours cette copie du permis de construire et je crois que je l’attendrai longtemps. Pourquoi ? Parce que, renseignement pris auprès des services d’urbanisme, les constructions visées n’ont jamais fait l’objet d’une demande ou d’un octroi de permis…



Récapitulons ce chapelet de mensonges en direct :



Premier mensonge : Mathieu Hoarau a menti face à toute La Réunion en brandissant un papier qui n’est rien d’autre qu’un formulaire-type de demande de permis. Rien à voir, donc, avec un permis en bonne et due forme.



Second mensonge : en exhibant un permis (bidon) pour les bâtiments considérés, Mathieu Hoarau prend les magistrats pour des imbéciles. En effet, si le propriétaire de ces bâtiments est convoqué au tribunal et si la procureure de la République demande leur démolition, c’est précisément parce que ces constructions ont été édifiées dans l’illégalité. Elémentaire, mon cher Watson... D’ailleurs, l’avocat de Mathieu Hoarau reconnaît lui-même les faits puisqu’il invoque la prescription.



Troisième mensonge : toujours sur le plateau d’Antenne Réunion, Mathieu Hoarau prétend que l’’action en justice qui vise ces terrains ne concerne qu’un malheureux mur de soutènement. Or, la convocation évoque, outre ce fameux mur, des extensions de bâtiments, des poses de conteneurs et la transformation d’installations agricoles en installations à usage commercial. Bref, tous les accessoires d’une activité d’entreprise qui ont été bâtis là, sans autorisation ni régularisation, malgré plusieurs rappels à la loi. On est bien ici, comme le dit la Procureure, dans "l’avidité". Rien à voir avec l’habitat créole construit sans permis dans le "temps lontan", toléré et appelé à être régularisé un de ces jours.



Et comme pour minimiser l'infraction, il mettait en avant le fait que ce terrain avait bénéficié au début des années 1990 d’une autorisation d’installer l’eau et l’électricité. Ce qu'il ne dit pas, c'est que cette autorisation avait été accordée pour y pratiquer une activité agricole, pas pour y construire des maisons et des locaux pour une activité industrielle !!!



C’est l’illégalité de ces extensions et de ces bâtiments d’habitation qui a été ciblée par la DEAL. Plusieurs rappels ont été adressés au propriétaire, qui les a ignorés.



De plus, selon les informations que nous avons pu recueillir, les bâtiments auraient fait l’objet d’améliorations substantielles lorsque ce dernier – c’est lui qui le dit - est revenu vivre il y a quelques mois au domicile paternel. Bref, il s’agit bien d’une résidence particulièrement bien aménagée, loin de l’image de bâtiment bricolé qu'évoquait Mathieu Hoarau à la télévision avec des trémolos dans la voix.



Même la nouvelle maison de Mathieu Hoarau a eu son lot d'irrégularités



Une fois encore, nous sommes en mesure d'offrir à nos lecteurs une cerise sur le gâteau : Mathieu Hoarau, il le dit lui-même, a quitté le domicile familial pour une autre maison, située "au centre d’Etang-Salé", construite nous affirme-t-il tout à fait légalement.



C'est vrai, mais pas si simple : à bien y regarder, cette grosse maison construite dans le quartier de Bois-de-Nèfles sur une parcelle partagée par Christian Hoarau entre ses deux fils Mathieu et Guillaume, a elle aussi son lot d'irrégularités.



Par exemple, une surrélévation réalisée sans permis : celle-ci a été régularisée en 2021 par la commune de l’Etang-Salé, qui n’y a pas fait obstacle… contrairement à ce qu’affirme Mathieu Hoarau, qui crie à qui veut l'entendre que sa famille est persécutée par la municipalité.



Néanmoins, un kiosque construit lui aussi sans permis qui enfreignait les distances légales entre la maison et la rue principale a dû être démoli. De plus, une jonction construite sans permis entre la maison et celle de son voisin, (qui est aussi son frère) n’a toujours pas été régularisée.



Pour la bonne bouche, on notera que les chevaliers de la probité et de l'honnêteté ont communiqué, à l’appui des démarches de régularisation, des plans volontairement tronqués, où certaines constructions ont été escamotées. Ces dissimulations n’ont pourtant pas échappé à la vigilance du service d’urbanisme et ont fait l’objet d’un signalement au Parquet, qui voit décidément passer souvent le nom de M. Mathieu Hoarau et de sa famille…



Bref, ce monsieur "propre" a décidément des difficultés avec le droit lorsqu'il s'agit de construction et d'urbanisme.



Mathieu Hoarau n'est pas "Monsieur tout le monde"



Mais il aggrave son cas pour deux raisons : il s’agit d’abord d’un candidat à une élection municipale. Comme nous l’écrivions dans un précédent article, il revient au maire de faire la chasse aux constructions sans permis. Comment fera-t-il demain, si d’aventure il est élu, pour traquer les fraudeurs alors qu’il en est un lui-même ?



Mais aussi et surtout, nous avons affaire à quelqu’un d’un cynisme et d’un culot hors normes, capable de venir proférer les pires mensonges sur un plateau de télévision pour tenter de sauver son image. Alors même qu’il met en avant, comme principal argument de campagne, l’honnêteté et la probité.



