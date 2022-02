A la Une . Pierrot Dupuy - Mathieu Hoarau : "Not tour mange maitresses maintenant"

Mathieu Hoarau, le candidat de Juliana M'Doihoma aux prochaines municipales de l'Etang-Salé, gagne à être connu. Plus on avance et plus on découvre des facettes de sa personnalité qui laissent pantois.

Il faut se méfier de ce que l'on dit dans les meetings. Il y a toujours un téléphone qui vous enregistre... Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 9 Février 2022 à 16:48

Lu nana une des plus belles maitresses au monde, lu la dit

Quand nou sa à Salazie nou mange chouchou

Quand nou sa à l'Etang-Salé nou mange maitresses

Lu la bien mangé pendant 20 ans

Maintenant à not tour maintenant Qu'en pense Juliana ? Lors d'un récent meeting devant ses militants à l'Etang-Salé, Mathieu Hoarau s'est lâché et a évoqué le fait que l'ancien maire est connu pour avoir une maitresse. La suite est effarante et donne une idée de sa conception des rapports homme/femme :Qu'en pense Juliana ?





