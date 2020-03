[Pierrot Dupuy] Martine Ladoucette s'accroche à son poste comme carapate su tété boeuf

Antoine Hassler, le présentateur du JT d'Antenne Réunion n'a pas osé poser la question à son invitée, Martine Ladoucette, si elle comptait démissionner, comme nous l'avions réclamé hier soir , reflétant en cela l'opinion d'une grande partie des Réunionnais. Il est bien trop poli pour ça.Mais la simple présence de la directrice de l'ARS sur le plateau de télé était une réponse à la question non posée : non, elle n'a pas l'intention de démissionner.Dans ce monde-là, celui des hauts fonctionnaires d'Etat, comme me le faisait remarquer un lecteur, on ne démissionne pas. On attend une promotion. Gageons qu'elle ne devrait pas tarder à arriver, probablement une fois la crise terminée.C'est tout juste si Mme Ladoucette a daigné reconnaitre "un manque de communication" entre les employés de l'ARS et ceux de la pharmacie centrale du CHU.Je vous rappelle qu'hier, dans un communiqué officiel, elle affirmait que tous les lots avaient été contrôlés par les services de la pharmacie centrale. Ce qui est la moindre des choses pour des masques entreposés depuis 9 ans !Soit ces contrôles n'ont pas été faits, et c'est une faute.Soit ils ont été faits, mais mal. Et c'est également une faute.Les fautifs seront-ils sanctionnés? Question idiote. Dans ce monde-là, celui des fonctionnaires, ça n'existe pas, je vous l'ai dit. On est promu. Attendons-nous donc, là aussi, à voir certaines "promotions" dans les mois qui viennent.En attendant, Mme Ladoucette continue à s'accrocher à son poste "comme carapate su tété boeuf".Il faut la comprendre : on ne lâche pas un poste aussi lucratif pour des broutilles comme celle d'humilier les héros que sont nos personnels soignants en leur envoyant des masques pourris, alors qu'ils travaillent au péril de leur vie depuis 15 jours, sans aucune protection...Dans ce domaine là aussi, quand on comptabilisera les malades -et je ne l'espère pas- les décès à la fin de l'épidémie, il y en a certains qui devront rendre des comptes.