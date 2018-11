[Pierrot Dupuy] Manif du 17 novembre : Macron commence à faire machine arrière

La différence entre Emmanuel Macron et vous ou moi, c’est qu’il a à sa disposition des batteries de sondages qui lui permettent de suivre l’évolution de l’opinion des Français quasiment jour par jour.



Et ce que ces sondages lui apprennent n’a vraiment pas de quoi le rendre optimiste…



Plus de 70% des Français approuvent le mouvement de protestation national programmé pour le 17 novembre prochain !



Et la grogne ne cesse de grimper.



Les petites actions se multiplient, comme celles qui ont eu lieu à la Réunion ces jours derniers devant la préfecture et la région. Il n’y avait pas foule, à peine une trentaine de personnes, mais ça a suffi pour provoquer des embouteillages et faire le buzz médiatique.



Du coup, c’est un peu l’affolement à l’Elysée. On craint l’étincelle qui pourrait mettre le feu au baril de poudre. Mai 68 est encore dans toutes les mémoires et les élections européennes arrivent à grands pas.



Il faut dire que l’argument écolo pour justifier les hausses des prix de l’essence et du gazole ne passe pas. Le gouvernement nous aurait peut-être convaincus si l’intégralité de l'argent collecté par ces taxes avait été affecté à la transition écologique des transports. Mais c’est loin d’être le cas. Sur les 13 milliards récoltés, seuls 19% le seront.



D’autant que dans le même temps, le gouvernement valide des forages pétroliers en Guyane et confirme un avantage fiscal pour les biocarburants à base d'huile de palme.



Difficile dans ces conditions de se faire passer pour un super-héros écolo !



Devant la grogne montante, ce qui était encore impossible il y a 48h le devient soudain.



S’il maintient la hausse prévue au 1er janvier, Emmanuel Macron a décidé d’accompagner davantage les plus modestes. Il a par exemple demandé au gouvernement de réfléchir à une aide au transport pour ceux qui ont plus de 30 km par jour de déplacement, à l’image de ce qui existe déjà dans la région Hauts-de-France.



L'idée serait de mettre l'accent sur les mesures en faveur des salariés, car je cite, «il faut que le travail paie». Il s'agirait de faciliter la prise en charge par les entreprises des frais de déplacement de leurs salariés. L'État accompagnerait financièrement les entreprises qui joueraient le jeu.



Autrement dit, une fois de plus, l’Etat fait des conneries et il demande aux entreprises de payer à sa place. Alors que dans le même temps, il ne cesse de clamer que les charges qui pèsent sur les entreprises sont déjà trop importantes. L’art de dire une chose et son contraire…



L'exécutif réfléchit aussi à la solution à apporter aux travailleurs indépendants, via l'amélioration éventuelle du barème des frais kilométriques déductibles des revenus imposables.



Problème, les ménages non imposables - soit plus de la moitié des foyers fiscaux – seraient exclus. Autre inconvénient : les mesures envisagées seraient transitoires, c'est-à-dire qu'elles s'éteindraient si le prix des carburants baissait à l'avenir.



Quoi qu’il en soit, pas sûr que ce soit suffisant pour éteindre l’incendie qui risque d’embraser le pays le 17 novembre prochain…