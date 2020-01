A la Une . [Pierrot Dupuy] Mairie de St-Denis : Une entreprise pourtant 2 fois moins chère se fait évincer d'un marché

La Ville de Saint-Denis a lancé le 30 août dernier un marché public pour une campagne de communication sur une "mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en matière de communication pour le projet de renouvellement urbain Nord-Est Littoral" (PRUNEL). Un marché notifié le 31 décembre dernier.



Déjà à ce stade, cela commence mal. La législation, en l'espèce le code électoral, interdit aux communes de communiquer sur leurs réalisations dans les 6 mois précédant une élection. Pas de quoi faire peur à Gilbert Annette qui en a vu bien d'autres...



Les professionnels de la place sont invités à rendre leurs propositions et prix sur une grille jointe, ainsi que les termes du marché.



Plusieurs professionnels répondent : l'un d'eux s'engage sur la somme de 62.279 euros. Ce qui est déjà une coquette somme pour communiquer sur l'aménagement d'un simple quartier. Mais il est vrai que c'est le quartier qui va être au centre du prochain débat des élections municipales, le quartier Océan planté par la SODIAC et laissé à l'abandon par l'équipe de Gilbert Annette. Provoquant au passage la colère des commerçants et celle des riverains. Il est donc urgent de communiquer avant les élections pour sauver quelques voix.



Mais des consignes sont données : le marché doit revenir à une agence proche du maire dont nous avons bien évidemment le nom, mais que nous tairons pour le moment.



Sa dirigeante est une ancienne proche de Paul Vergès, avant qu'elle ne monte sa propre boîte de Com' qui travaille presque exclusivement pour les mairies de gauche et pour leurs SEM. Et notamment, mais est-ce un hasard, pour la SODIAC. La liste des marchés qu'elle a obtenus auprès de ces collectivités est longue comme une journée sans riz.



Et bizarrement, cette société de Com' répond pour un montant de 153.182,50 euros, soit près de deux fois et demie l'offre concurrente. Ça fait beaucoup, non ? Pourquoi ne pas se faire plaisir quand on sait qu'on va gagner à tous les coups ?



Mais comment éliminer le candidat moins-disant de plus de 90.000 euros? Une broutille pour l'équipe à Gilbert Annette... Il suffit d'utiliser un artifice du code des marchés publics qui permet d'éliminer un candidat en disant que son offre est manifestement sous-évaluée.



C'est bien connu chez les élus socialistes que les patrons ne savent pas calculer leurs prix et travaillent pour la gloire... À moins que les 90.000 euros supplémentaires ne soient qu'une poire pour la soif pour faire en sous-marin des prestations pour la campagne des municipales d'Ericka Bareigts...



Le marché est notifié le 31 décembre, car il faut dépenser le budget 2019 en urgence. D'où la lettre envoyée au professionnel qui avait répondu au juste prix et qui est évincé avec cette astuce grossière.



Tout cela contrevient au code électoral, car c'est un bricolage du code des marchés publics.



Bien sûr la société qui n'a pas été retenue ne fera pas de recours au tribunal, car il existe une règle silencieuse : toute entreprise qui fait un recours contre un marché public est ensuite blacklistée par toutes les collectivités de gauche qui se passent le mot.



Ne reste plus qu'à espérer que le Parquet de Saint-Denis s'auto-saisisse de l'affaire et ouvre une enquête préliminaire. Nous verrons bien... Pierrot Dupuy Lu 1038 fois Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur







Dans la même rubrique : < > Air Austral suspend ses vols vers la Chine Les pêcheurs naufragés ont heurté un objet flottant non identifié