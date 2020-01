[Pierrot Dupuy] Mairie de St-Denis : Les dernières promotions, au cas où?

Les postes d'administrateurs hors classe sont les postes les mieux rémunérés de la fonction publique territoriale.



Et ils sont rares, très rares.



Ils arrivent en général en fin de carrière pour récompenser le parcours d'un haut cadre et ses conditions de nomination sont très encadrées par la loi.



C'est pourquoi la promotion de l'actuel directeur général des services de la mairie de Saint-Denis du poste d'administrateur territorial à celui d'administrateur hors classe est assez surprenante alors qu'il est administrateur 9e échelon depuis seulement avril 2017.



Un an et demi après, le voilà promu au grade le plus élevé de la fonction publique territoriale. Toutes nos félicitations.



On ne peut cependant s'empêcher de s'interroger. Pourquoi une telle précipitation, à la veille des élections? Aurait-on eu peur de ne plus pouvoir le faire après le mois de mars, en cas de défaite?