A la Une . Pierrot Dupuy - Madagascar a besoin de nous

Lors d'un récent séjour à Madagascar, j'ai eu l'occasion de rencontrer Michel Caron, le président de l'ALEFPA au niveau national.

L'ALEFPA, que beaucoup de Réunionnais connaissent bien pour son action dans notre ile et qui est une association reconnue d'utilité publique, oeuvre au service des enfants et des adultes en difficultés sociales ou en situation de handicap.

Nous avons pu longuement échanger et il m'avait confié avoir été choqué par l'état de pauvreté de la Grande Ile et la détresse des enfants et qu'il envisageait de créer un centre à Madagascar pour tenter d'y soulager autant qu'il pourra la misère omniprésente.

Mais il ne compte manifestement pas en rester là puisque, sollicité après le passage de la tempête tropicale Cheneso le 19 janvier dernier qui a fait 25 tués, 21 disparus et près de 46 000 déplacés, l'ALEFPA mobilise tous ses soutiens pour venir au secours des populations meurtries.

C'est bien volontiers que Zinfos apporte sa modeste pierre à cette opération et remercie par avance ses lecteurs qui voudraient bien faire un don.

Nous publions ci-dessous le communiqué de l'ALEFPA.

Pierrot Dupuy Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 7 Février 2023 à 16:34





25 personnes ont été tuées, 21 sont portées disparues et près de 46 000 ont dû être déplacées dans la région de Morondava (Ouest de Madagascar).



Le Bureau de gestion des risques et des catastrophes (organisme gouvernemental) précise que 83.181 personnes ont été touchées au total par ces intempéries (12.500 maisons inondées dont plus de 500 maisons détruites). Cette tempête a provoqué des inondations et une coupure des routes menant à la capitale, Antananarivo. Elle s’était même temporairement transformée en cyclone tropical avec des vents de 118 à 166 kilomètres à l’heure, avant de baisser d’intensité.



Toute la région et les établissements que notre récente délégation a visités récemment est donc sous les eaux avec des dégâts extrêmement importants. Un appel à l’aide est lancé et nous a été relayé.



Le problème immédiat et prioritaire constitue l’alimentation de base qui peut être résolu par la fourniture de riz.



Solidaire des personnes vulnérables et vivant avec un handicap, l’ALEFPA lance une ACTION URGENTE par APPEL AUX DONS au profit des personnes accueillies dans 4 établissements auxquels Michel Caron a rendu visite lors d’une mission récente, dans la région de Ménabé, et dans la ville de Morondava en particulier :



l’école Semamo

l’école de Kirindy

le Foyer Sœur Marie Adeline

le Centre Écotouristique de Menabe



Les besoins alimentaires sont importants; aussi, l’ALEFPA a pris un premier engagement de versement de 10 000€ (un sac de riz coûte 40€) et nous faisons appel à votre don pour amplifier la dimension de l’aide apportée. Une ONG locale, présidée par une personnalité Malgache, partenaire officiel de l’ALEFPA, s’assurera du bon déroulement de l’opération, avec l’aide d’un comité régional que Michel Caron a mis en place lors de sa mission.



👉Comment faire un don ?👈



💳 Sur notre cagnotte HelloAsso 💳

https://lnkd.in/e_Vz9xVf



🖋 Par chèque adressé à 🖋:

ALEFPA (Action Urgente Madagascar)

Centre Vauban, Bât. Lille

199-201, rue Colbert

CS 60030 - 59043 LILLE CEDEX



L’ALEFPA est reconnue d’utilité publique et à ce titre vous pouvez bénéficier d’avantages fiscaux prévus par la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations (loi du 1er août 2003).



Particuliers : vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu de 66% du montant du don dans la limite de 20% de votre revenu imposable (soit un reste à charge de 5€ pour un don de 15€). L’ALEFPA a été informée des suites désastreuses du passage de la tempête tropicale du 19 janvier 2023, baptisée Cheneso.25 personnes ont été tuées, 21 sont portées disparues et près de 46 000 ont dû être déplacées dans la région de Morondava (Ouest de Madagascar).Le Bureau de gestion des risques et des catastrophes (organisme gouvernemental) précise que 83.181 personnes ont été touchées au total par ces intempéries (12.500 maisons inondées dont plus de 500 maisons détruites). Cette tempête a provoqué des inondations et une coupure des routes menant à la capitale, Antananarivo. Elle s’était même temporairement transformée en cyclone tropical avec des vents de 118 à 166 kilomètres à l’heure, avant de baisser d’intensité.Toute la région et les établissements que notre récente délégation a visités récemment est donc sous les eaux avec des dégâts extrêmement importants. Un appel à l’aide est lancé et nous a été relayé.Le problème immédiat et prioritaire constitue l’alimentation de base qui peut être résolu par la fourniture de riz.Solidaire des personnes vulnérables et vivant avec un handicap, l’ALEFPA lance une ACTION URGENTE par APPEL AUX DONS au profit des personnes accueillies dans 4 établissements auxquels Michel Caron a rendu visite lors d’une mission récente, dans la région de Ménabé, et dans la ville de Morondava en particulier :l’école Semamol’école de Kirindyle Foyer Sœur Marie Adelinele Centre Écotouristique de MenabeLes besoins alimentaires sont importants; aussi, l’ALEFPA a pris un premier engagement de versement de 10 000€ (un sac de riz coûte 40€) et nous faisons appel à votre don pour amplifier la dimension de l’aide apportée. Une ONG locale, présidée par une personnalité Malgache, partenaire officiel de l’ALEFPA, s’assurera du bon déroulement de l’opération, avec l’aide d’un comité régional que Michel Caron a mis en place lors de sa mission.👉Comment faire un don ?👈💳 Sur notre cagnotte HelloAsso 💳🖋 Par chèque adressé à 🖋:ALEFPA (Action Urgente Madagascar)Centre Vauban, Bât. Lille199-201, rue ColbertCS 60030 - 59043 LILLE CEDEXL’ALEFPA est reconnue d’utilité publique et à ce titre vous pouvez bénéficier d’avantages fiscaux prévus par la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations (loi du 1er août 2003).Particuliers : vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu de 66% du montant du don dans la limite de 20% de votre revenu imposable (soit un reste à charge de 5€ pour un don de 15€).



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur