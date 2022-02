La grande Une Pierrot Dupuy - Ma réponse à Juliana M'Doihoma

La maire de Saint-Louis m'a visé sans me citer dans sa dernière publication Facebook, intitulée "La minute politique : jusqu'où iront les insultes". Voici ma réponse. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 8 Février 2022 à 19:06





Permets-moi tout d’abord d’expliquer à nos lecteurs pourquoi je te tutoie. Nous nous connaissons depuis suffisamment longtemps pour que je le fasse et que je me souvienne, nous l’avons toujours fait. Je précise ce point pour éviter que tu ne m’accuses à nouveau d’utiliser "une méthode insultante" à ton égard, pour reprendre les propos que tu as tenus dans ta dernière publication Facebook intitulée "La minute politique : jusqu’où iront les insultes".



Pourquoi je dis que tu me déçois ?



D’abord parce que je te pensais plus courageuse. Que je sache, dans l’article que j’ai fait et que tu sembles me reprocher, je t’ai citée nommément et j’ai signé mon article. Je ne me cache pas derrière l’anonymat et je ne joue pas aux devinettes pour laisser mes lecteurs deviner de qui je parle. Je me mets à la place de tes lecteurs qui n’avaient pas lu Zinfos. Ils doivent encore être en train de se demander de qui tu parlais…



Déçu parce que je te pensais plus intelligente. Ayant fait Sciences Po, je m’attendais à un vrai débat d’idées, pas à un sous-wokisme de bas-étage où, pour éviter de répondre aux arguments de ses adversaires, on l’accuse d’être "insultant", "diffamatoire" ou encore de racisme.



Si si, racisme, tu l’as dit. Quoi comprendre d’autre quand tu écris : "Auraient-ils dit la même chose (eh oui, tu parles de moi à la 3ème personne du pluriel) si je n’avais pas été issue d’une minorité visible : une jeune femme noire dont l’image n’est pas conforme aux standards classiques du système ?".



Je suis Créole depuis bien plus longtemps que toi, le privilège de l’âge, mais grâce à toi, je mourrai moins bête. J’ai au moins appris aujourd’hui que les noirs étaient minoritaires à La Réunion !



Voilà ce que c’est que de vouloir répéter bêtement les arguments utilisés par les wokistes en métropole, sans réfléchir.



Pour continuer à vouloir copier tes mentors, qu’est-ce que tu attends pour débaptiser les rues de ta commune qui porteraient les noms d’hommes illustres qui ont marqué l’histoire de La Réunion et pour déboulonner leurs statues ?



De même, tu me reproches d’avoir utilisé le terme "créature" à ton propos. Encore un procédé classique qui consiste à sortir une expression de son contexte pour essayer de dévaloriser son adversaire et de le pousser à se taire. Perdu ! Je vais donc rappeler le contexte de ma phrase. J’ai écrit très exactement : "C'est le maire de Saint-Pierre, qui l'a aidée au début de sa carrière politique, qui doit apprécier ! Lui, et d'autres qui se reconnaitront, ont fabriqué une créature qu'ils ne contrôlent plus et qui n'aspire qu'à une seule chose : les pousser vers la sortie". Je ne retire rien de ce que j’ai dit. C’est Didier Robert qui t’a fait avoir pendant des années un poste de directrice de Cabinet à l’Université, hyper bien payé (j’ai le montant), sur lequel il y a actuellement une enquête de la gendarmerie sur fond d’emploi partiellement fictif. Comment l’as-tu remercié ? En refusant de le soutenir aux Régionales. Michel Fontaine, de même, t’a mis le pied à l’étrier aux municipales que tu as remportées à St-Louis. Comment tu le remercies ? En essayant de lui piquer son poste de président de la CIVIS et en l’insultant.





Mais laissons tomber l’écume des choses et revenons au fond du sujet.



Je l’ai dit : tu n’utilises ces arguments fallacieux que pour éviter de répondre aux vraies questions. Tu me connais, je suis du genre bouledogue, à ne pas lâcher un os quand je le tiens. Je vais donc te reposer ma question différemment, et je vais y rajouter quelques autres. J’espère que cette fois-ci, tu y répondras sans détours en utilisant le même canal, via ta page Facebook.

Y-a-t-il eu, oui ou non, une réunion il y a maintenant un peu plus d’une quinzaine de jours dans ton bureau de la mairie de Saint-Louis, où étaient présents Mathieu Hoarau, candidat aux municipales à l’Etang-Salé, et Eric Ferrère, le maire des Avirons ? Leur as-tu, oui ou non, demandé d’écarter Huguette Bello et Thierry Robert de la campagne des municipales ? As-tu, oui ou non, demandé à Mathieu Hoarau, en échange de ton soutien, de s’engager à t’aider, au cas où il serait élu, à écarter Michel Fontaine de la présidence de la CIVIS pour que tu prennes sa place ? En utilisant en outre des termes très offensants envers le maire de Saint-Pierre ? Est-ce, oui ou non, la raison pour laquelle Michel Fontaine, qui n’en avait rien à faire jusqu’ici de cette élection, fait maintenant résolument campagne pour Jean-Claude Lacouture, ce qui aura probablement pour conséquence de faire perdre "ton" candidat qui se voyait déjà élu ? Il va regretter d’avoir sollicité ton soutien… Toi la féministe engagée, es-tu au courant des rumeurs qui circulent au sujet de ton poulain, rumeurs que nous avons vérifiées et qui vaudront un article dans les jours qui viennent ?

J’aurais d’autres questions à te poser mais ce serait déflorer des articles à venir et cela risquerait de donner des idées d’enquêtes aux concurrents de Zinfos. C’est la raison pour laquelle j’en resterai là pour le moment.



J’attends tes réponses avec impatience.

