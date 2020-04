La grande Une [Pierrot Dupuy] M. Macron, votre décision de tout redémarrer le 11 mai m'inquiète...





C'est avec une humeur bienveillante que je me suis installé à 22h devant mon poste de télévision, comme des millions de Français sans doute.



Ce n'est pas tous les jours que le président de la République décide de parler aux Français et je m'attendais donc à l'annonce de quelques mesures d'importance.



Difficile de cacher ma déception à la fin de l'allocution présidentielle. L'annonce du début du déconfinement le 11 mai? La mesure avait déjà été éventée par la presse grâce aux "indiscrétions" savamment distillées par l'entourage présidentiel, afin de préparer les Français.



Et à part ça, quoi d'autre? Pas grand chose, avouons-le.



L'Outre-mer pour une fois pas oublié



J'aurais pu retenir que, pour une fois, le président n'a pas oublié l'Outre-mer en annonçant l'autre mesure phare de son discours, à savoir "une aide exceptionnelle aux familles les plus modestes avec des enfants afin de leur permettre de faire face à leurs besoins essentiels. Les étudiants les plus précaires vivants parfois loin de leurs familles, en particulier lorsque celles-ci viennent d’outre-mer, seront aussi aidés".



C'est bien et portons le à son crédit.



Attendons cependant le conseil des ministres de demain pour savoir de quoi il en retourne exactement.



Remettre la France au travail



Je préfère me concentrer sur l'annonce de la réouverture progressive des crèches, des écoles, des collèges et des lycées à compter du 11 mai, et sur le redémarrage d'une grande partie de l'économie à compter de cette date "une fois que les dispositions nécessaires seront prises par les entreprises pour assurer la sécurité de tous". Ce qui ne rouvrira néanmoins pas le 11 mai : les bars, restaurants, hôtels, salles de spectacle, théâtres, cinémas, musées, sans que l'on sache encore jusqu'à quelle échéance.



On peut comprendre que le président souhaite voir l'économie redémarrer, la France se remettre au travail. Chaque jour de perdu ne fait qu'accroitre le déséquilibre de notre économie, augmente notre dette, pousse des milliers de Français supplémentaires dans les affres du chômage.



Mais encore faut-il s'en donner les moyens car sinon, le risque que l'on court c'est d'envoyer les Français à l'abattoir. Même si j'ai conscience que le mot est fort.



Les masques pour tous? " Ça n'aurait aucun sens"...



Tous les pays qui s'en sont un peu mieux sorti que les autres ont appliqué deux règles : le port de masques par l'ensemble de la population et des tests généralisés.



Or, que nous propose Emmanuel Macron?



Sur les masques? "L'Etat (...) en lien avec les maires devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. Pour les professions les plus exposées et pour certaines situations, comme dans les transports en commun, son usage pourra devenir systématique". Reconnaissez avec moi que l'on est loin du port du masque obligatoire pour tout le monde.



Sur les tests? "Le 11 mai, nous serons en capacité de tester toute personne présentant des symptômes. Nous n’allons pas tester toutes les Françaises et tous les Français, cela n’aurait aucun sens. Mais toute personne ayant un symptôme doit pouvoir être testée. Les personnes ayant le virus pourront ainsi être mises en quarantaine, prises en charge et suivies par un médecin".



Ah bon, "ça n'aurait aucun sens"? Disons plutôt que nous n'en avons pas les moyens. Comme toujours, le gouvernement nous vend une mesure non pas parce qu'elle est bonne ou nécessaire, mais parce qu'il est dans l'incapacité matérielle de mettre en pratique les bonnes mesures et essaie ensuite de nous faire croire que c'est la meilleure solution pour dissimuler ses carences. La vérité toute crue est que nous manquons encore de masques et nous manquons encore de matériels et de produits pour les tests.



" Ça n'aurait aucun sens"? Qu'Emmanuel Macron aille expliquer ça aux Allemands ou aux Sud-Coréens qui ont pourtant bien mieux géré la crise que nous et qui eux, appliquent un dépistage systématique.



Une bonne partie des malades sont asymptomatiques



Pourquoi selon vous? Tout simplement parce que dans ces pays, on a pris conscience que plus d'un tiers des malades du coronavirus étaient asymptomatiques. C'est-à-dire qu'ils ne présentaient aucun symptôme, alors même qu'ils étaient malades.



Autrement dit, un tiers des malades ne seront pas dépistés dans le plan Macron et pourront donc continuer à disséminer la maladie autour d'eux sans que personne ne se méfie.



Et quand je parle d'un tiers, je suis gentil. Selon un article du British Medical Journal (BMJ) commentant des données rendues publiques par les autorités chinoises, il apparaît que quatre infections au coronavirus sur cinq sont asymptomatiques. Ainsi, dans la journée du 1er avril, 130 des 166 nouvelles infections (78%) identifiées étaient asymptomatiques...



Ce qui revient à dire que les mesures proposées hier soir par le président ressembleront à une véritable passoire.



Ce n'est pas anodin. Le gouvernement prend en toute conscience le risque d'envoyer les Français, et donc les Réunionnais, retravailler, sans masque obligatoire, en sachant pertinemment qu'ils risquent d'être infectés par des collègues malades mais apparemment sains puisque asymptomatiques.



Noël confiné à la maison?



La conséquence logique sera une nouvelle explosion du nombre de malades et un retour à un confinement strict.



A ce rythme, nous risquons fort de passer Noël à la maison...



A moins... A moins que d'ici le 11 mai, Emmanuel Macron ne change encore une fois d'avis. Qu'entre-temps, un miracle se soit produit, que les masques soient arrivés en nombre suffisant et que les laboratoires soient enfin en mesure de tous nous dépister.



Et vous verrez alors que le même président Macron qui, aujourd'hui, nous assure que "ça n'aurait aucun sens" viendra nous expliquer qu'on ne peut aller travailler que si l'on porte un masque et après s'être fait dépister...



