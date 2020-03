La grande Une [Pierrot Dupuy] Les résultats de nos "sondages" sont très -trop- surprenants...





Tellement de votes que le serveur parisien a sauté



D'abord, rappelons que si nous avons autant tardé à les publier, c'est tout simplement parce-que vous avez été si nombreux à participer que vous avez fait sauter le serveur parisien qui abritait les sondages. De leur propre aveux, c'est la première fois qu'ils recevaient autant de réponses !



Conséquence : les résultats ont été inaccessibles pendant presque 48h et nous-mêmes ne connaissions pas les chiffres.



Depuis vendredi 17h, heure à laquelle nous aurions dû mettre les résultats en ligne, nous avons été assaillis de coups de téléphone de candidats ou de leurs entourages pour connaitre les résultats. Et ils avaient du mal à nous croire quand nous leur disions que nous ne les avions pas...



Des sondages qui n'en sont pas



Deuxième remarque : le terme de sondage est mal venu. Il est évident que cette consultation n'avait rien d'un sondage au sens propre du mot. Ici, pas de panel, pas d'analystes capables si nécessaire de rectifier certains chiffres en fonction de résultats antérieurs.



D'autant qu'un bug informatique sur le serveur national -déjà- nous a empêché de limiter les participations à un seul vote par adresse IP.



Ceux qui ont voulu voter pendant la première demi-heure ont en effet eu la surprise de recevoir un message leur indiquant qu'ils avaient déjà voté. Ne s'offraient alors à nous que deux solutions : annuler le test, ce qui aurait été dommage vu la promotion que nous avions déjà faite, ou ouvrir à tout le monde en acceptant plusieurs votes pour la même personne.



C'est le choix que nous avons fait, en étant conscient que cela risquait de privilégier les équipes municipales avec de gros moyens humains. Mais entre deux maux, il faut savoir choisir le moindre.



Le reflet de l'engagement des équipes numériques des candidats



Les chiffres que nous vous livrons sont bruts, n'ont subi aucune correction et sont tels que sortis des ordinateurs.



Alors, bien sûr, il est évident que Didier Robert ne va pas gagner à Saint-Denis avec 67% des suffrages contre 16% à Ericka Bareigts, ou que Patrick Dalleau ne va pas l'emporter en réalisant le triple du score de son premier poursuivant, ou encore, encore plus surprenant, qu'Emmanuel Doulouma va l'emporter largement devant Michel Fontaine à Saint-Pierre.



Analysons plutôt ces résultats comme une photo de la capacité de mobilisation des équipes numériques des différents candidats.



Ce qui est déjà intéressant quand on sait qu'aujourd'hui, la bataille se gagne beaucoup sur les réseaux sociaux...

