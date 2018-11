A la Une ... [Pierrot Dupuy] Les fêtes de fin d'année sont d'ores et déjà fichues

Onze jours que La Réunion est bloquée.



Onze jours que plus aucune marchandise n'entre ou ne sort du port, que les containers sont déroutés vers Maurice ou l'Inde.



Même si la situation se débloquait demain, il leur faudrait plusieurs mois pour être réacheminés vers La Réunion.



Pire encore : les bateaux et avions ne chargent plus de marchandises à destination de la Réunion car ils ne sont pas certains de pouvoir être débarqués. Or, il faut 35 jours pour un bateau pour rejoindre la Réunion.



Je vous laisse faire vous même les calculs : les commerçants qui attendaient des marchandises pour Noël risquent de ne pas pouvoir les récupérer. Qu'il s'agisse des jouets, mais aussi des produits frais qu'on consomme traditionnellement à l'occasion des fêtes : saumon, foie gras... Les huitres elles, arrivent normalement par avion juste avant Noël et le Jour de l'An.



Situation aggravée par le fait que nombre de familles n'ont pas pu travailler depuis plusieurs jours et risquent de ne pas être payées. Dans ces conditions, comment acheter des jouets aux enfants à Noël?



Vers un risque de pénurie



Et la situation à court terme est encore plus inquiétante. Plusieurs centaines de containers sont bloqués à l'intérieur du port. Et les dockers ont annoncé hier qu'ils rejoignaient le mouvement des Gilets jaunes.



Nombre de produits frais qui se trouvent à l'intérieur de containers sont probablement d'ores et déjà perdus.



Les stocks des centrales d'achat qui alimentent les grandes surfaces s'épuisent à vue d'oeil et la situation pourrait devenir catastrophique à courte échéance s'ils ne sont pas rapidement réalimentés.



Que va-t-il se passer quand les rayons des supermarchés seront totalement vides ? Pierrot Dupuy





