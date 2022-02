A la Une . Pierrot Dupuy - Les employés de la mairie de St-Denis ne sont pas augmentés... à cause de la cousine de Jacques Lowinsky

Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 16 Février 2022

Jacques Lowinsky était un ami très proche de la maire Ericka Bareigts. Je dis "était" car depuis les dernières élections, il n’est que 11ème adjoint et il dit à qui veut l’entendre qu’il ne s’entend plus aussi bien que ça avec la maire. D’ailleurs, il n’hésite pas à agir dans son dos quand il l'estime nécessaire. Quand Ericka Bareigts a été élue, Jacques Lowinsky a tout de même voulu placer des proches. Dans la direction générale à Saint-Denis, tous les DGA (directeurs généraux adjoints) et le DGS (directeur général des services) ont été reconduits dans leurs fonctions. Sauf un. Le DGA du Développement Urbain, Jean Christophe Paniandy, viré comme un malpropre. On a créé aussi une DGA "ville fraternelle". On a donc gardé tous les DGA sauf un. Pourquoi ? Était-il si mauvais ? Était-il trop proche des Annette ? Non. Pas du tout.



Une prise illégale d'intérêt ? Il fallait faire une place pour la petite cousine de Jacques Lowinsky, Claudine Pounoussamy Derrien. Retenez son nom marital, il est important comme vous allez le voir. Le père de la toute nouvelle DGA est le cousin de Jacques Lowinsky. Mais me direz-vous, comme elle est à la mairie depuis fort longtemps, pourquoi pas la nommer DGA ? Sauf qu’elle n’a ni la formation, ni les compétences, ni le grade requis pour être DGA. En effet, la ville de Saint-Denis est passée à la strate des 150.000 habitants. Et pour cette strate, il faut être cadre A + pour occuper un poste de DGA ou de DGS. C’est pour ça qu'Ericka Bareigts a gardé tous les autres. Les profils sont bien rares. Mais, bizarrement, les deux DGA nouvellement nommés sont cadre A. Pas A +. Alors on fait comment ? On fait sans !



Saint-Denis a changé de strate... et ça change tout ! Au nez et à la barbe de la Préfecture qui fait un contrôle approximatif des nominations, mais surtout par un petit tour de passe-passe. On oublie de dire qu’on est passé à la strate supérieure, on oublie de dire aux 3.000 agents qu’ils devraient être mieux payés, car ils travaillent tous pour une plus grande collectivité donc les règles de calcul des salaires changent. Tout ça pour permettre à une petite cousine d’être DGA, de gagner 1.000€ de plus par mois. Et puis, à un militant d’être aussi DGA et de gagner plus. C’est important. Jean-Michel Rodier, attaché, est nommé DGA. C’est facile. Tout ça émeut beaucoup un autre élu, adepte de procédé clanique, et qui, depuis qu’il a planté un couteau (ou plusieurs) dans le dos d'Ericka Bareigts, n’arrive plus à caser personne ni même faire passer catégorie A sa femme. Il se reconnaîtra. Plus rien ne passe, à part la promotion de Samuel Jogama, le père de Coralie Jogama, épouse de Christophe Annette (le fils de Gilbert qui travaille à la CINOR comme par hasard, comme son frère Didier), qui a été obligé de prêter allégeance à la nouvelle gouvernance pour sauver sa peau. Samuel Jogama a pleuré, pleuré, pleuré pour avoir un grade par promotion interne dont il ne comprend même pas le sens. C’est pour compenser le salaire de catégorie C versé à sa fille pour buller au 1er étage de la mairie. Bref, il ne faut pas se fâcher avec Gilbert, il sait beaucoup de choses et il parle beaucoup. Beaucoup trop.



Tout se passe en famille Revenons à la cousine de Jacques. Jacques Lowinsky est donc 11ème adjoint, délégué à… l’aménagement, et vice-président à la CINOR. CINOR où il a aussi essayé de caser sa cousine, mais Didier Annette a veillé au grain. Il n’a pas pu. Elle aurait pourtant été mieux payée qu’à la mairie, mais la CINOR c’est la chasse gardée des Annette. Pas touche. Alors il l’a casée pour gérer les permis de construire, les ventes de terrain. C’est mieux quand ça reste dans la famille. Donc il travaille avec sa cousine, mariée à un promoteur, qui lui aussi peut avoir des rendez-vous et des décisions en privilégié… Tant que ça reste dans la famille ! Depuis, plusieurs promoteurs se plaignent de ne plus accéder aux étages supérieurs de la mairie. La colère enfle...



Un contrôle de la légalité inexistant



Un dernier mot pour relever encore une fois le laxisme des services de la Préfecture. Rappelez-vous. Ce sont les mêmes qui étaient censés faire le ménage dans les listes électorales de la Chambre de Commerce et qui avaient laissé passer des centaines et des centaines de sociétés radiées ou en sommeil depuis des dizaines d'années.



Nous avions par exemple raconté l'histoire d'un institut de beauté dionysien qui continue à recevoir les bulletins de vote au nom d'une pharmacie installée à son adresse... il y a 20 ans!



Là, rebelote avec cette nomination d'une DGA à la mairie de Saint-Denis. C'est quoi le problème? Un manque d'effectifs? De l'incompétence? Ou alors il ne faut pas faire de l'ombre à une ancienne ministre qui a la côte auprès d'Emmanuel Macron?



