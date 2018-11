La grande Une (Pierrot Dupuy) Les annonces économiques d'Annick Girardin : Que de la poudre aux yeux !





Et on a vu. Ou plutôt, on n'a rien vu...



Hier soir déjà, elle a nous a servi un habile habillage de vieilles mesures déjà annoncées dans le domaine social. Voir à ce sujet notre article : "



Mais ses annonces faites ce jeudi soir en soutien aux entreprises sont non seulement, comme la veille, du recyclage d’annonces faites précédemment mais sont en plus indigentes, mensongères et contre-productives.



Qu’on en juge.



Il s’agit de recyclage puisque la TOTALITÉ de ces mesures ont en réalité déjà été faites par le passé dans trois enceintes différentes:



- Le chômage partiel et le rééchelonnement des prêts BPI ont été annoncés lundi soir, soit avant même le départ pour La Réunion de la ministre, par Bruno Le Maire comme mesures nationales pour aider les entreprises victimes des gilets jaunes.



- Le zéro charge autour du SMIC, la nouvelle zone franche réduisant l’impôt sur les sociétés, le prolongement de la défiscalisation industrielle, les 500 millions supplémentaires jusqu’en 2022, l’augmentation du Fond exceptionnel d’investissement, le prêt locatif social amélioré, le rétablissement pour un an des APL, tout cela fait partie du projet de loi de finances et est donc connu depuis le début du mois d’octobre.



- Quant aux annonces sur les contrats aidés supplémentaires, elles ont été faites au tout début de la grève par Muriel Pénicaud, juste avant d’ailleurs que celle ci ne profite d’un moment d’inattention des gilets jaunes pour s’enfuir en évitant les premiers barrages.



Ces mesures sont également indigentes puisqu’en réalité la ministre n’est même pas bonne copieuse, comme diraient nos jeunes: elle n’a même pas réussi à reprendre l’ensemble des annonces faites par ses collègues. Par exemple, Bruno Le Maire avait fait six annonces, dont elle n’a repris que deux. Les Réunionnais, pourtant, auraient aimé que comme en hexagone, on accélère les indemnisations par les assurances et on augmente les autorisations de découverts.



Mensongères parce que, comme il a été plusieurs fois démontré, y compris ici même, ces annonces sont en réalité à budget constant avec la suppression d’autres dispositifs. Les entreprises réunionnaises ne toucheront donc en réalité pas un euro de plus.



Ainsi, sa prétendue augmentation de 500 millions jusqu’en 2022, nous avions nous même fait nos calculs montrant qu’en tenant compte de toutes les suppressions, on assistait en réalité à un recul.



Et c’est en cela que ces annonces sont aussi contre-productives puisque, en réalité, elles maquillent le désengagement total de l’Etat auprès des Réunionnais puisque, comme nous l’avions démontré quand elles avaient été faites bien avant cette crise, elles sont moins importantes que ce qui est supprimé par ailleurs.



Prenons deux exemples: sur les contrats aidés, la ministre annonce en augmenter le nombre. Sauf que le Parcours emploi compétence, le nouveau dispositif remplaçant les contrats aidés, est si cher pour l’employeur qu’il est très peu utilisé. D’où, d’ailleurs, le fait qu’elle ait des reliquats sur l’enveloppe réunionnaise qu’elle compte mobiliser.



Par ailleurs, son annonce de "zéro charges au niveau du SMIC avec des secteurs particulièrement soutenu", il s’agit en réalité de sa réforme des exonérations LODEOM dont le rapporteur général du budget de la sécurité sociale au Sénat affirme qu’elle va réduire de 60 millions d’euros le soutien aux entreprises ultramarines. Dont le patronat réunionnais affirme qu’il va augmenter le coût du travail à La Réunion de 8%, et dont la Fédération des entreprises d’outre-mer a dit, il y a une semaine de cela, qu’il s’agissait d’une "trahison des Outre-Mer" et dont les parlementaires ultramarins ont unanimement réclamé le retrait.



Au deuxième jour de visite de la ministre (sur trois), on a donc pour l’instant en réalité zéro annonce, à part un site internet pour voir où l’Etat dépense son argent et un éventuel référendum sur l’amendement Virapoullé.



On est donc obligé aujourd’hui de le constater: la ministre aurait plus fait pour les Réunionnais en restant chez elle et en leur distribuant le coût de son déplacement avec ses équipes.



Ça en serait pathétique si ce n’était aussi grave. Non seulement les mesures qu’elle prend depuis à peu près un an qu’elle est en poste font de ce gouvernement le PIRE qu’aient connu les Outre-Mer depuis au moins 2009 ,mais en plus elle n’est même pas à la hauteur de cette crise dans laquelle elle traite les Réunionnais par son mépris.



Les entreprises, qui risquaient déjà de supprimer des milliers d’emplois suite aux mesures qu’elle avait annoncées et dont elle est revenue faire la publicité sont aujourd’hui sinistrées par cette crise. Les dégâts économiques et sociaux seront considérables. Des centaines d'entreprises risquent de fermer et des milliers de salariés de se retrouver au chômage.



Il lui reste son allocution de demain soir pour convaincre.



