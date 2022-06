A la Une . Pierrot Dupuy - Les USA, le pays des libertés

Les États-Unis sont un pays extraordinaire. Par Pierrot Dupuy - Publié le Samedi 25 Juin 2022 à 17:00

Un pays où depuis cette semaine, et grâce à 6 abrutis séniles, les femmes américaines dans la moitié des États n'ont plus accès à l'avortement mais ont l'immense liberté de risquer de voir tous les jours leurs enfants se faire massacrer à l'école.



Voilà où mène l'extrémisme religieux.



Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'extrémisme n'est pas que musulman. Les "fous de Dieu" évangélistes ou juifs sont tout autant dangereux.



Pour le moment, la France est protégée par la loi de 1905.



Jusqu'à quand?



