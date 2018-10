[Pierrot Dupuy] Les Réunionnais sont schizophrènes : Ils ne savent pas ce qu’ils veulent

Au moment de rédiger mon édito pour RTL, j’ai fait le tour des différents journaux pour y chercher un sujet susceptible de vous intéresser et surtout sur lequel j’étais susceptible d’avoir un avis original. Si c’est pour vous répéter ce que tout le monde sait déjà, ça n’a aucun intérêt.



Et bien sûr, j’ai jeté un œil sur Zinfos. Normal, me direz-vous.



Et là, quelque chose m’a sauté aux yeux.



Nous avons à notre disposition un outil qui nous permet de voir, en instantané, quels sont les articles qui sont en train d’être lus et combien de personnes les lisent. Il est très instructif pour nous car il nous permet de savoir ce qui intéresse nos lecteurs.



Au moment où je l’ai consulté, plus de 300 personnes étaient en train de lire un article sur le site porno Jacquie et Michel qui était à la recherche d’actrices à la Réunion. Plus de 150 celui annonçant 45 nouveaux magasins au Port dans le futur complexe commercial du Cap Sacré Cœur, et seulement une trentaine, soit 10 fois moins, celui sur le fait que plus de la moitié des Réunionnais vivent dans des quartiers précaires. Puis venait mon édito d’hier sur l’isolement de Gilbert Annette au PS avec une quinzaine de lecteurs en instantané, un article sur une voiture renversée sur le flanc au Chaudron, un autre sur Pierrick Robert qui sort de son silence et celui sur une grande surface de Saint-Denis qui s’est manifestement trompée dans son étiquetage et qui a facturé un gigot d’agneau à 28 centimes.



Au final, les articles sur Jacquie et Michel et sur le gigot devraient être lus par plus de 25.000 personnes, sachant que chaque jour, plus entre 35 et 40.000 personnes transitent sur le site Zinfos. Ce qui veut dire que quasiment chaque lecteur qui est venu dans la journée sur le site aura lu ces deux articles.



Pourquoi je vous raconte ça ? Tout simplement pour vous montrer la schizophrénie des lecteurs. A les écouter, il y aurait trop de faits divers dans les journaux et les journalistes en seraient les responsables, journalistes qu’on accuse d’ailleurs de tous les maux et qui font partie des catégories de population les moins appréciées, pour ne pas dire les plus détestées, pas loin derrière les politiciens.



Mais quand on leur offre tout un panel d’articles, qu’est-ce qu’ils lisent ? Les faits divers !



L’article sur Jacquie et Michel n’a pris que 5 minutes à être rédigé. Tout est parti d’un signalement d’un lecteur qui avait vu le post passer sur sa page Facebook et qui nous en a envoyé une capture d’écran.



A côté, l’article démontrant que 40% des Réunionnais vivent sous le seuil de pauvreté, contre 14% en métropole, a été compliqué à rédiger mais, surtout, il s’appuie sur une étude de l’INSEE qui a nécessité des mois d’enquête.



Et au final ? 10 fois plus de Réunionnais liront l’article sur Jacquie et Michel que celui sur la misère qui nous entoure et que nous refusons souvent de voir.



Alors, ce sont les journalistes qui rédigent trop d’articles sur des faits divers ou bien ce sont les lecteurs qui en redemandent, obligeant les journalistes à leur donner satisfaction ?



C’est l’histoire de la poule et de l’œuf et la question de savoir qui est arrivé en premier…