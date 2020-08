A la Une .. Pierrot Dupuy - Les Réunionnais apparemment pas assez compétents pour le cabinet de Sébastien Lecornu

Par Pierrot Dupuy - Publié le Vendredi 28 Août 2020 à 22:15 | Lu 263 fois





Fait notable, il ne comprend qu'un seul ultramarin, Claude Ribbe, chargé de la culture, de l'éducation et de la mémoire. Autant dire que ce n'est pas le poste le plus important du cabinet...



Claude Ribbe est un écrivain, philosophe, écrivain et réalisateur d'origine guadeloupéenne, spécialiste de la traite des esclaves.



A relever également qu'il a été nommé sur le fil, le 14 août dernier, après tous les autres conseillers. Beaucoup d'entre eux avaient été nommés dès le 21 juillet.



Que ce soit avec Ericka Bareigts ou Brigitte Girardin, les ultramarins ont toujours été très nombreux au sein des cabinets des ministres des Outremer, dont à chaque fois plusieurs Réunionnais. Sous Annick Girardin par exemple, Fabrice Thibier était conseiller à l'économie avant d'avoir une promotion et de devenir chef de cabinet.



Apparemment, le nouveau ministre des Outremer a estimé qu'aucun de nos compatriotes n'était assez compétent pour intégrer son cabinet...



Pour ceux que cela intéresse, voici la liste des membres du cabinet de Sébastien Lecornu : Philippe GUSTIN, directeur du cabinet Renaud DUPLAY, conseiller auprès du ministre

Mathieu LEFEBVRE, directeur adjoint du cabinet Olivier BOUCHERY, conseiller spécial David CARMIER, conseiller affaires régaliennes, institutionnelles et politiques publiques territoriales Paul-Hugo VERDIN, chef de cabinet Léa ROUSSARIE, conseillère parlementaire et affaires politiques Ziad GEBRAN, conseiller presse, communication Gauthier LHERBIER, conseiller affaires économiques, emploi et fonds européens Baptiste BLANCHARD, conseiller environnement et transports Michaëla RUSNAC, conseillère Action sociale, Agriculture, Logement et Santé Hugo LE FLOC'H, conseiller budgétaire Claude RIBBE, conseiller culture, éducation et mémoire



