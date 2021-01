La grande Une Pierrot Dupuy - Les Anges en vacances : L'affaire prend une tournure politique

Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 11 Janvier 2021 à 23:22 | Lu 768 fois





Elle a fait cette demande à plusieurs tables sans problèmes particuliers. C'est lorsqu'elle a réitéré sa demande aux personnes attablées avec Joe Bédier, le maire de Saint-André, qui fêtait l'anniversaire de sa fille, que les choses ont dégénéré.



D'après les déclarations de Joe Bédier dans la vidéo qu'il a bien voulu nous accorder, le ton serait rapidement monté après que les membres de sa famille ont fait remarquer aux "stars" de la téléréalité qu'ils n'avaient pris aucune photo, d'autant plus qu'ils ignoraient totalement qui ils étaient.



Toujours selon ses dires, il aurait reçu un coup de poing à la tête, ainsi que plusieurs autres coups tandis que sa femme était plaquée au sol par un autre membre de l'équipe. Pendant ce temps-là, toujours selon les membres de la famille de Joe Bédier, Néhuda aurait brisé un verre dans le but de se servir du tesson contre eux.



Jusque là, les choses étaient claires : nous avions d'un côté des démons, les "Anges" en l'occurrence, dans le rôle des vilains et de l'autre côté les victimes, à savoir Joe Bédier et ses proches.



Un autre son de cloche



Depuis ces événements,



Selon eux, ce serait le fils de Joe Bédier qui aurait d'abord agressé verbalement la nounou de l'enfant de Ricardo et Néhuda, puis Joe Bédier serait entré dans la discussion en disant "Mais vous vous prenez pour qui ? Vous n'êtes que des candidats de la TV". S'en serait suivi une altercation et c'est en essayant de séparer les protagonistes que Ricardo aurait bousculé involontairement la femme de Joe Bédier qui serait tombée par terre. D'ailleurs, ce serait le père de Néhuda qui l'aurait aidée à se relever.



Une vidéo qui n'apporte pas de réponses



Nous nous sommes procurés en exclusivité la vidéo des événements, vidéo que nous avons transmise à la police. Mais il n'est pas sûr qu'elle permette de se faire une idée de ce qui s'est vraiment passé. D'abord, vu le contexte, les images ont été prises d'assez loin mais surtout, il manque tout le début de l'altercation. Ce sera la parole des uns contre la parole des autres. Laissons le soin aux policiers de faire la part des choses et de démêler le vrai du faux. Ce ne devrait pas être très difficile vu le nombre de témoins qu'il y avait sur place.



La politique en filigranes



C'est ensuite que les choses ont pris un tour plus politique. Les messages de soutien ont afflué de toutes parts et tous les élus ou presque, quel que soit leur bord politique, ont publié des communiqués pour apporter leur soutien au maire de Saint-André. Certains en version "service minimum", d'autres en version plus offensive demandant par exemple l'arrêt du tournage de l'émission et le départ des "Anges" de La Réunion.



Joe Bédier est maire de Saint-André et un opposant à Didier Robert à la Région et nul n'ignore que les Régionales se profilent à l'horizon. Très vite, dans ses premières déclarations, Joe Bédier a cherché à mettre en cause la responsabilité de "ceux" qui avaient fait venir ces "Anges" à La Réunion, qui avaient financé leur venue, se demandant si c'était les téléspectateurs violents qui regardent ces émissions que l'on souhaite faire venir dans notre île.



Sous-entendu, c'est Didier Robert qui les a fait venir et qui est donc responsable de ce qui est arrivé.



Pas de chance, le président de Région a vite publié un communiqué confirmant que la Région n'avait financé en aucune manière la venue des Anges à La Réunion.



Par ailleurs, le président de Région a essayé d'appeler à plusieurs reprises Joe Bédier, qui est par ailleurs également un conseiller régional, pour lui manifester son soutien. Joe Bédier n'a pas décroché, ce qu'il a confirmé un peu plus tard à un journaliste : "Je ne parle pas à Didier Robert". Bonjour l'ambiance...



Si ce n'est toi, c'est donc ton frère, comme disait La Fontaine. Si ce n'est la Région, c'est donc l'IRT. Pas de chance, l'IRT a également publié un communiqué révélant qu'elle n'était pour rien dans la venue des "Anges" et que leur venue à La Réunion était à l'initiative de la production de l'émission qui a pris tous les frais à sa charge.



Une troisième fois, Joe Bédier et son entourage ont dû changer leur fusil d'épaule. Si ce n'était pas la Région, si ce n'était pas l'IRT, c'était donc l'AFR, l'Agence Film Réunion, une SEM de la Région qui finance le tournage de films dans notre île. Pas de chance encore, puisque l'AFR a publié un communiqué tard ce soir déclarant qu'elle ne finançait aucune émission de téléréalité...



Pour le moment donc, cette tentative de politiser ces incidents regrettables, que nous condamnons bien évidemment avec force, a échoué. Mais ne doutons pas qu'il y aura d'autres tentatives.



Le tournage devait commencer demain matin dans une villa de St-Gilles



Reste une question : est-ce que le tournage de l'émission pourra débuter demain dans une grande villa de Saint-Gilles, comme initialement prévu ? En l'état actuel des choses, ça nous semble difficile. L'adresse de cette villa a rapidement fuité sur les réseaux sociaux et les dizaines de "bras forts" du maire, qui sont rapidement arrivés de Saint-André, criaient cet après-midi à qui voulait l'entendre qu'ils "monteraient" demain à Saint-Gilles et qu'ils interdiraient tout tournage. Mieux, ils se proposaient de raccompagner, soit en douceur, soit en force, les "Anges" à Gillot.



Les gendarmes de la compagnie de Saint-Paul sont prévenus mais on voit mal comment un tournage pourrait avoir lieu sous la protection de dizaines de gendarmes qui, soit-dit en passant, ont autre chose à faire que de protéger de soit-disant "stars" de la téléréalité.



Peut-être que la production attendra quelques jours que les choses se calment pour commencer le tournage. C'est du moins ce que laissait entendre ce blogueur métropolitain qui affirmait en avoir discuté avec la production.



On devrait vite être fixé...

