[Pierrot Dupuy] Légaliser le zamal, une fausse bonne idée

Le zamal est un vrai problème à la Réunion.



Ayant repris mes études à l’université du Moufia il y a une dizaine d’années pour passer un master de Droit, j’avais été surpris de découvrir que le mal était bien plus grand que je ne le pensais. Au lieu de découvrir que quelques étudiants en fumaient, comme je m’y attendais, j’ai eu la surprise de m’apercevoir que c’étaient ceux qui ne fumaient pas qui étaient une rareté.



Et ce qui est valable à la Réunion est bien sûr valable dans le reste de la France.



Qu’est ce qui pose problème avec le zamal ? Selon les dernières études, 90% des consommateurs développent une addiction. Ce qui est déjà excessivement grave.



Mais le pire est à venir. L’usage fréquent de marijuana, et donc de zamal, agit directement sur le précuneus, la région cérébrale impliquée dans la vigilance et la conscience de soi, ainsi que sur l’hippocampe impliquée dans l’apprentissage et la mémorisation.



Les adultes ayant régulièrement fumé du cannabis au cours de leur adolescence présentent une connectivité neuronale diminuée avec un déclin significatif du QI, avec désorganisation de la mémoire, altérations du jugement et difficultés à se concentrer.



Avec, chez certains sujets à risques, un risque accru d’anxiété, de dépression et de développement de schizophrénie.



Une étude est allée plus loin et affirme qu’une consommation régulière de cannabis entraine un risque accru d’échec scolaire, de faibles revenus à l’âge adulte, de recours accrus aux services sociaux, de chômage, de criminalité et de moindre réalisation personnelle dans l’existence.



Face à un tel constat, on aurait pu s’attendre à une lutte sans merci des pouvoirs publics contre l’usage de cette drogue. Au lieu de cela, on assiste depuis des dizaines d’années à une immense hypocrisie. Sans doute parce-que nous sommes aujourd’hui gouvernés par la génération de soixante-huitards qui faisait déjà un usage immodéré de marijuana.



On a longtemps fait semblant d’en interdire la consommation, alors que, dans le même temps, on ordonnait aux policiers de fermer les yeux. Et maintenant, on va plus loin. On s’achemine vers l’administration d’une simple contravention aux usagers.



Certains pays, comme le Canada il y a quelques jours, ont même décidé de légaliser la consommation du cannabis. Aux Etats-Unis, certains états comme le Colorado, se vantent d’avoir fait fortune grâce à la vente contrôlée du cannabis.



En France, une étude estime qu’une telle vente, contrôlée par l’Etat, pourrait rapporter près de 2 milliards d’euros par an.



Ainsi, au lieu de lutter sérieusement contre la consommation et le trafic, on envisage sérieusement de légaliser, avec un argument que l’on pense imparable : comme c’est un mal qu’on ne peut endiguer, autant que ce soit l’Etat qui en tire profit.



Alors que l’on refuse de se donner les moyens de lutter contre les ventes d’alcool et de tabac, qu’on diminue les aides aux centres spécialisés en addictologie, que le seul moyen de lutte qu’on soit capable d’imaginer est d’augmenter les taxes pour faire rentrer plus d’argent dans les caisses de l’Etat, voilà que le gouvernement va une fois de plus baisser les bras, abandonner une de ses fonctions régaliennes en légalisant quelque chose qu’il sait pertinemment mauvais pour la santé des Français.



Pierrot Dupuy





