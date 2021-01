A la Une . Pierrot Dupuy - Le vaccin de Pfizer est-il dangereux pour les personnes très âgées ?

La politique du gouvernement en matière de vaccination pour contrer l'épidémie du Covid est simple : on vaccine en priorité les personnes les plus fragiles, c'est-à-dire les personnes les plus âgées en EPHAD depuis une quinzaine de jours, les personnels soignants et à compter de demain les personnes de plus de 75 ans ne résidant pas en EPHAD.

La stratégie est claire, facilement compréhensible, surtout quand on sait que la catégorie des personnes la plus impactée par le virus, qui a proportionnellement subi le plus grand nombre de morts, est justement cette tranche des plus de 65 ans.

Pour autant, de récents décès de personnes très âgées venant d'être vaccinées en Norvège nous obligent peut-être à remettre en question certaines certitudes. Par Pierrot Dupuy - Publié le Dimanche 17 Janvier 2021 à 17:52 | Lu 485 fois

Vingt-trois décès suspects interpellent les autorités norvégiennes. Vingt-trois personnes sont mortes dans les heures ou les jours qui ont suivi une injection du vaccin de chez Pfizer.



Treize autopsies ont déjà été réalisées et ont révélé que ce sont les effets secondaires du vaccin qui seraient à l'origine du décès de ces personnes âgées et fragiles, a fait savoir l’Agence norvégienne des médicaments.



Ces treize personnes étaient toutes âgées de plus de 80 ans et pour certaines malades en phase terminale.



"Les rapports indiquent que les effets secondaires courants des vaccins à ARNm, tels que la fièvre et les nausées, peuvent avoir entraîné la mort de certains patients fragiles", a indiqué le médecin en chef de l’agence.



L’Institut de santé publique norvégien rajoute : "Pour les personnes les plus fragiles, même les effets secondaires relativement légers du vaccin peuvent avoir des conséquences graves. Pour ceux qui ont de toute façon une durée de vie restante très courte, le bénéfice du vaccin peut être marginal, voire sans importance".



Pour que les choses soient claires, ces personnes très âgées sont mortes apparemment des effets secondaires, et pas directement du vaccin.



Mais n'était-ce pas prévisible, êtes-vous en droit de vous demander ? Cette dangerosité n'avait-elle pas été relevée par les campagnes préalables de tests qu'a dû subir le vaccin avant son habilitation par les différentes agences nationales ou européenne ?



Selon un médecin avec qui nous avons pu échanger, les données initiales de Pfizer étaient très floues pour les plus de 74 ans, telles que les praticiens ont pu le constater dans la plaquette PDF envoyée par l'ARS à tous les médecins : "pas de significativité statistique, intervalle de confiance trop grand".



Il n'en demeure pas moins qu'on peut raisonnablement se poser la question : les autorités gouvernementales ont-elles raison en France de vacciner en priorité justement ces personnes les plus âgées ? Et ne devrait-on pas réserver les doses disponibles pour des personnes moins âgées ?



