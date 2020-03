La grande Une [Pierrot Dupuy] Le scandale dans le scandale : La préfecture empêche l'importation de masques





Il a récemment été contacté par deux pharmacies qui lui demandent s'il peut faire venir des masques pour elles de Chine.



Il prend contact avec un de ses fournisseurs chinois qui lui affirme qu'il peut sans problème lui en livrer autant qu'il en veut.



Pascal s'apprête à passer commande de plusieurs dizaines de milliers de masques.



Il en parle autour de lui et un de ses amis, un gros commerçant de la place, lui demande d'en faire venir aussi pour qu'il en offre à son personnel. Et sensibilisé au sort des personnels soignants qui se plaignent de ne pas disposer de masques pour se protéger, il souhaite faire don de plusieurs milliers de masques au CHU et à SOS Médecins.



Au moment de passer commande, Pascal se souvient d'un reportage vu à la télé montrant la police en train de saisir un stock de masques dans une pharmacie, en métropole.



Saisi par le doute, il se rapproche de la préfecture pour se faire confirmer qu'il n'y a aucun problème et qu'il ne risque pas, lui aussi, de se faire saisir sa marchandise à son arrivée au Port.



Et là, surprise ! Un fonctionnaire lui annonce qu'en vertu d'un décret du 21 mars dernier, ses masques seraient réquisitionnés dès leur arrivée à La Réunion.



Ce décret stipule : I. - Eu égard à la nature de la situation sanitaire et afin d'en assurer la disponibilité ainsi qu'un accès prioritaire aux professionnels de santé et aux patients dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19, sont réquisitionnés, jusqu'au 31 mai 2020 :

1° Les stocks de masques de protection respiratoire de types FFP2, FFP3, N95, N99, N100, P95, P99, P100, R95, R99, R100 détenus par toute personne morale de droit public ou de droit privé ;

2° Les stocks de masques anti-projections détenus par les entreprises qui en assurent la fabrication ou la distribution.

II. - Les masques de protection respiratoire de types FFP2, FFP3, N95, N99, N100, P95, P99, P100, R95, R99, R100 et les masques anti-projections produits entre la publication du présent décret et le 31 mai 2020 sont réquisitionnés, aux mêmes fins, jusqu'à cette date.

Soit répond Pascal. "Mais moi, je suis une entreprise et ces masques je les ai payés. Quand est-ce que je serai remboursé ?" Réponse du fonctionnaire, en résumé : "Quand on le pourra"...



Pendant que j'écrivais cet article, j'ai reçu un appel d'un autre ami, lui aussi importateur. Même scénario. Sauf que lui, c'est à l'ARS qu'il a proposé ses masques. Réponse d'un des fonctionnaires de Mme Ladoucette : "Impossible, nous n'avons pas d'argent" !



On comprend dès lors mieux la stratégie de l'Etat. Nous n'avons pas l'argent pour faire venir des masques. Faites en venir. Nous les saisirons à leur arrivée et vous serez payés à la Saint-Glinglin...



En attendant, ce sont les Réunionnais qui risquent d'être contaminés à la suite de l'incompétence de l'ARS. Ou de son incapacité à convaincre nos dirigeants nationaux de débloquer des fonds pour importer des masques.



Au final, le résultat est le même



