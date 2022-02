A la Une . Pierrot Dupuy - Le projet machiavélique de Juliana M'Doihoma

Il y a un peu plus de quinze jours s'est tenue une réunion censée être secrète à la mairie de Saint-Louis à l'invitation de Juliana M'Doihoma, la maire de la ville.

Elle avait convié Mathieu Hoarau (dont nous aurons l'occasion de reparler très prochainement, et pas vraiment en bien) et Eric Ferrère, fidèle soutien de ce dernier aux prochaines élections municipales partielles de l'Etang Salé qui auront lieu les 20 et 27 février prochains.

Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 3 Février 2022 à 14:43





Lors de cette réunion, elle a posé trois conditions pour mettre tous les moyens de la mairie de Saint-Louis à la disposition de Mathieu Hoarau.



Mme la maire veut Mathieu Hoarau pour elle et elle seule. Ses deux premières conditions, pour qu'elle le soutienne pendant sa campagne sont simples : elle ne veut voir ni Thierry Robert, ni Huguette Bello dans les parages. Sinon Madame boudera et ne le soutiendra pas.



Mais c'est surtout la troisième condition qui vaut son pesant d'or. Elle a demandé à Mathieu Hoarau, s'il est élu, de l'aider à dégager Michel Fontaine de la présidence de la CIVIS afin qu'elle puisse en prendre le contrôle...



C'est le maire de Saint-Pierre, qui l'a aidée au début de sa carrière politique, qui doit apprécier!



Lui, et d'autres qui se reconnaitront, ont fabriqué une créature qu'ils ne contrôlent plus et qui n'aspire qu'à une seule chose : les pousser vers la sortie.



Cette élection de l'Etang Salé, qui devait n'être qu'une "petite" élection partielle prend du coup une toute autre allure. Des alliances qui semblaient acquises dans l'optique des législatives sont brutalement remises en cause et on risque fort de voir les grosses écuries des partis politiques s'engager fortement car les enjeux, dorénavant, dépassent largement le périmètre de la petite cité balnéaire.



Pour conclure, je me permets d'offrir un petit cadeau à Juliana M'Doihoma, les premiers vers de la fable de La Fontaine "La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le boeuf". J'espère qu'elle en comprendra le sens... Une grenouille vit un Bœuf

Qui lui sembla de belle taille.

Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf,

Envieuse s'étend, et s'enfle, et se travaille

Pour égaler l'animal en grosseur,

Disant : "Regardez bien, ma sœur,

Est-ce assez ? dites-moi : n'y suis-je point encore ?

— Nenni.

— M'y voici donc ?

— Point du tout.

— M'y voilà ?

— Vous n'en approchez point."

La chétive pécore

