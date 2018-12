A la Une ... (Pierrot Dupuy) Le petit coup de griffe d'Annick Girardin à Ericka Bareigts

Le discours d'Annick Girardin était dense, technique, hier soir. C'est sans doute la raison pour laquelle une petite phrase est passée inaperçue.



"L’arsenal législatif est là. Les outils sont à notre main, collectivement. Mais qu’en avons‐nous fait ? De tout cela nous devons tirer le bilan, à tout cela nous devons donner un nouvel élan", a déclaré la ministre.



Décrypté, ça peut donner : "Moi j'arrive. Je n'invente rien. L'arsenal législatif est là depuis longtemps. Pourquoi les autres qui critiquent fort aujourd'hui n'ont rien fait quand ils étaient au pouvoir?"



Et irrésistiblement, je n'ai pu m'empêcher de penser que cette petite phrase s'adressait directement à Ericka Bareigts, sa prédécesseure au ministère des Outremer.



On sait que les relations entre les deux femmes sont exécrables. Apparemment plus du fait d'Ericka, qui n'a pas apprécié de devoir quitter le ministère alors que, dit-on, elle aurait bien aimé y rester. Contrairement à ce qu'elle peut déclarer en public.



Quoi qu'il en soit, elle n'arrête pas de critiquer le travail accompli par Annick Girardin.



Et c'est vrai qu'après les annonces faites hier soir, on peut mesurer le fossé existant entre le bilan d'Ericka Bareigts avec son Egalité réelle à laquelle personne n'a jamais rien compris et qui n'a eu aucun impact sur l'économie de l'ile et la vie des Réunionnais. Et les mesures annoncées hier soir qui, si elles sont menées à terme, risquent de provoquer une véritable révolution à la Réunion. Pierrot Dupuy Lu 772 fois





