[Pierrot Dupuy] Le nettoyage des écuries d’Augias a commencé

Ça y est, c’est parti. Lors de son passage à la Réunion au mois de septembre dernier, Eliane Houlette, la patronne du parquet national financier, avait annoncé qu’ "à l’automne, des dossiers vont déboucher sur des poursuites".



On s’était alors interrogé. Quand elle parlait d’automne, fallait-il entendre l’automne à la Réunion, ce qui aurait repoussé le début des opérations à l’année prochaine, ou en métropole, ce qui signifiait un démarrage très rapide ?



Nous avons la réponse avec les perquisitions opérées hier matin à la Chambre de Commerce et le placement en garde à vue d’Ibrahim Patel. Il fallait bien entendre l’automne métropolitain et comme le dirait Jacques Tillier, le bal est ouvert. Depuis le temps que le patron du JIR nous annonçait l’imminence de l’événement, ça a fini par arriver.



Relevons d’ailleurs au passage le rôle joué par la presse, et en particulier par le JIR, dans la mise à jour de plusieurs dossiers. Il y a un mois, lors d’un procès en appel pour diffamation que nous faisait Yves Ethève, le président de la Ligue réunionnaise de football, la procureure générale avait tenu à souligner que nombre d’affaires étaient d’abord sorties dans la presse, avant que la Justice n’embraye. Parenthèse fermée.



Revenons donc à la perquisition à la Chambre de Commerce.



Comme l’avait annoncé Eliane Houlette, ce n’est que le début des grandes manœuvres. D’après nos informations, les opérations de police et de gendarmerie vont s’enchainer à vitesse grand V dans les jours à venir.



Dans le collimateur de la Justice, deux sénatrices, un maire du Sud et les investigations se poursuivent dans l’affaire de la Nouvelle Route du Littoral.



Pendant longtemps, la délinquance en col blanc a prospéré en toute impunité à la Réunion. Certains élus, tels des roitelets, se sont cru tout permis. Ce temps semble bel et bien révolu.



Il était temps.



Il était temps pour que les citoyens retrouvent confiance en leurs élus et il était également temps pour les élus eux-mêmes. Ceux qui n’ont rien à se reprocher étaient les premiers à souhaiter un grand nettoyage, de façon à ce que les soupçons cessent sur l’ensemble de la classe politique.



Si certains ont fauté, qu’ils payent !



Il est malheureusement à craindre que si la Justice souhaite réellement mettre fin à toutes les magouilles, petites et grandes de certains élus, -je répète bien certains, pas tous- il lui faudra prévoir de doubler les séances du tribunal correctionnel.



Le nettoyage des écuries d’Augias ne fait que commencer…