[Pierrot Dupuy] Le mystère demeure sur l'élu(e) qui a mis en colère Annick Girardin...

Nous continuons notre enquête... Le 1er avril dernier, Annick Girardin déclarait sur le plateau d'Antenne Réunion : "La critique qui monte sur ce sujet, je peux l'accepter. Mais quand j'entends ou qu'elle porte la voix ou le nom de quelqu'un ou de quelques uns qui ont d'abord fait rentrer leur famille la veille de faire des courriers, ça me gène".Bizarrement, aucun media n'avait relevé cette phrase pourtant très énigmatique. Dès le lendemain, nous avions consacré un article à ce sujet où nous révélions que ce qui avait exaspéré Annick Girardin, c'était que ce ou cette élu(e) avait littéralement harcelé les responsables du ministère de l'Outre-mer pour faire rentrer sa fille avant le confinement.Aussitôt, les réseaux sociaux s'étaient enflammés et Ericka Bareigts, qui fut ministre des Outre-mer, fut désignée comme étant cette élue.Depuis, les informations ont continué à nous remonter sur le sujet et nous avons désormais la preuve que si la fille d'Ericka Bareigts est effectivement rentrée à La Réunion durant cette période, elle est en fait arrivée à La Réunion le 15 mars, le jour du 1er tour. Et surtout, que son billet avait été acheté dès le 13 mars. Alors que le discours du président Macron annonçant les premières mesures de confinement n'a été tenu que le lundi 16 mars...Manifestement, le ou la responsable de la colère d'Annick Girardin est à chercher ailleurs. A moins que nous n'obtenions d'autres informations d'ici là.Nous continuons notre enquête... Pierrot Dupuy Lu 338 fois Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur