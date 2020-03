[Pierrot Dupuy] Le député guyanais Lenaick Adam apprécie autant les stripteaseuses que les églises

La semaine dernière, Zinfos a publié une vidéo d’un député LREM de Guyane faisant campagne dans une église protestante pour sa candidature à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni.Vous vous en souvenez, Lenaick Adam expliquait aux paroissiens que Dieu avait déjà choisi son candidat à cette élection et que c’est ce candidat qui gagnera.Dieu reconsidérera peut être son investiture après avoir regardé cette vidéo, qu’un lecteur nous a transmise après publication de notre article.On y voit le député, courant 2017, danser lascivement avec une jeune femme déguisée en policière et très peu habillée.Pas sûr que l’on enseigne cela au catéchisme.Les électeurs de Saint-Laurent-du-Maroni en tous les cas sauront apprécier, sans doute possible, le "en même temps" macronien à l’œuvre entre valeurs chrétiennes et une certaine vision de la femme.