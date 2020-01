[Pierrot Dupuy] Le délégué interministériel guadeloupéen à l'Egalité des Chances se fait déjà remarquer

Le 16 janvier dernier, j'avais eu l'occasion déjà d'égratigner la nomination, à nouveau, de Maël Disa, un Guadeloupéen, au poste de Délégué interministériel à l'Egalité des Chances des Français d'Outre-Mer et à la Visibilité des Outre-mer. Un illustre inconnu dont le seul fait d'armes était d'être le référent de La République en Marche en Guadeloupe, un département qui avait fortement voté pour Emmanuel Macron à la présidentielle.



On pouvait au moins espérer qu'une fois nommé, Maël Disa mette ses convictions politiques dans sa poche et s'attelle à ses nouvelles fonctions avec un minimum de neutralité.



Or voilà que selon un communiqué de presse du Parti socialiste guadeloupéen, qui s'appuie sur une vidéo (voir ci-dessous), le même Maël Disa n'a pas hésité à assister le dimanche 26 janvier à une réunion publique du candidat LREM de Guadeloupe Olivier Serva. Ce qui est déjà extrêmement choquant.



Mais bien pire que cela, lors de sa prise de parole, il a affirmé qu'il était là en tant qu'"ami" et "militant"...



Un mélange des genres totalement déplacé, qui a amené la fédération socialiste à exiger de la ministre des Outremer un rappel à l'ordre, avec rappel de son obligation de réserve. Sur le même registre que ce qui avait valu à Ségolène Royal de perdre son poste d'ambassadrice des Pôles.



Demande restée lettre morte jusqu'à présent...