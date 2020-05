La grande Une [Pierrot Dupuy] Le coup de gueule contre le gouvernement d'une Réunionnaise bloquée en métropole Une Réunionnaise vivant en métropole pousse un coup de gueule contre le double langage d'Annick Girardin et d'Edouard Philippe. Par Pierrot Dupuy - Publié le Dimanche 17 Mai 2020 à 14:09 | Lu 2052 fois

Appelons la Scylla Sehebe. Il s'agit d'un pseudonyme qu'elle s'est choisi en hommage à son ancêtre esclave arrivé de son Mozambique natal dans l'ile.



Scylla est bien connue sur les réseaux sociaux. Une précédente vidéo au mois de mars avait été vue 185.000 fois.



Cette fois, son coup de gueule est dirigé contre le gouvernement, et plus particulièrement contre Annick Girardin, la ministre des Outre-mer qui a déclaré que les congés bonifiés n'étaient pas une "raison impérieuse" de rentrer au pays pour les ultramarins pouvant en bénéficier, alors que dans le même temps le Premier ministre Edouard Philippe annonçait que les liaisons aériennes allaient bientôt pouvoir redémarrer, et ainsi permettre à des milliers de touristes de venir en vacances à La Réunion.



Scylla Sehebe y voit deux poids, deux mesures : "Ou tout le monde peut rentrer ou personne ne peut rentrer", affirme-t-elle.











