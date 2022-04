A la Une . Pierrot Dupuy - Le contrat ultra-secret de Juliana M'Doihoma à l'Université

Dans un mail envoyé ce matin à tous ses collègues et que nous avons pu consulter, un professeur de l'Université s'est plaint que le président Miranville n'ait pas respecté la vie privée des enseignants, contrairement aux directives de la CNIL, en révélant à toute la communauté universitaire les noms de deux collègues malades du Covid. Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 4 Avril 2022 à 16:49

Affirmant que "ce n'est pas la première fois que le président Miranville fait fi des directives des autorités administratives indépendantes", il revient sur un incident qui l'avait déjà opposé au président de l'Université.



Les faits remontent au 10 février 2020. Ce professeur avait demandé au président Miranville de lui communiquer le contrat de sa directrice de cabinet (NDLR : Juliana M'Doihoma) comme l'y autorise la CADA (commission d'accès aux documents administratifs), tout en s'engageant à respecter les conditions imposées par la loi, à savoir ne pas divulguer la date de naissance, l'adresse privée, la situation de famille et la date de congés. Aucune réponse du président de l'Université.



Il a alors saisi la CADA qui a décidé, le 16 juillet 2020, que le contrat devait lui être communiqué.



Toujours aucune réponse du président Miranville.



Il y a quoi de si scandaleux dans ce contrat pour que le président de l'Université refuse d'en dévoiler les détails ?





