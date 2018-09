La grande Une [Pierrot Dupuy] Le bon résultat de Poudroux, la surprise Centon et la déroute des frères Robert Le suspense aura duré jusqu’au bout. Depuis assez tôt dans la soirée, on savait que Jean-Luc Poudroux arriverait assez largement en tête de ce premier tour des élections législatives partielles dans la 7ème circonscription, mais on ignorait si ce serait face à Pierrick Robert ou Aurélien Centon.



Finalement, une fois les résultats de Saint-Leu tombés, on sait que l’on retrouvera dimanche prochain Jean-Luc Poudroux (28% des voix), face à Pierrick Robert (19%).



Mais ce scrutin a provoqué un véritable séisme dans le paysage politique local avec un nombre incroyable de surprises, dont la principale est de voir Aurélien Centon arriver à la 3ème place avec un score de 14%.



Voici les premières leçons qu’on peut tirer de ce scrutin:

La surprise Aurélien Centon



A tout seigneur tout honneur.



Personne ne l’attendait à cette magnifique troisième place. Et encore moins à ce qu’il arrive en tête à Saint-Paul (24,15%), devant Emmanuel Séraphin (19,51%) et Jean-Luc Poudroux (15,76%).



Tout comme à Trois Bassins où il réalise encore un meilleur score en pourcentage avec 35,45% des suffrages, devant Jean-Luc Poudroux (21,34%) et Emmanuel Séraphin (12,80%).



Et il s’en est fallu de peu que ce ne soit lui qui affronte Jean-Luc Poudroux au deuxième tour.



Manifestement, l’humilité d’Aurélien Centon, son naturel, son dévouement désintéressé au service des personnes âgées et défavorisées ont plu et ont rallié un grand nombre d’électeurs qui ne souhaitaient pas voter pour l’un ou l’autre des candidats des partis officiels.



Son score à Saint-Paul en fait un candidat incontournable pour les prochaines municipales, dans un an et demi.



Tout le monde suivra avec attention maintenant pour qui Aurélien Centon va appeler à voter pour le second tour. Lorsque nous avions rappelé qu’il avait touché 25.000€ de la cagnotte parlementaire de Thierry Robert, il nous avait garanti que cela ne voulait absolument pas dire qu’il roulerait pour son frère Pierrick au second tour. Ce soir, à chaud il semble confirmer cette indépendance puisqu'il a déclaré que ses électeurs ne lui appartenaient pas. Ce qui laisserait entendre qu'il ne donnera pas de consignes de vote pour le second tour. Une raison supplémentaire de pronostiquer une défaite de Pierrick Robert dimanche prochain...



Un record d’abstention



Le taux de participation est traditionnellement très faible pour une élection législative partielle. Mais là, l’abstention bat des records avec une participation de seulement 21,28%.



Faut-il y voir une défiance croissante envers les élections d’une façon générale et les élus ? Ou est-ce que ce sont les candidats en lice pour cette élection qui ne plaisaient pas aux électeurs ? Bien malin qui peut le dire.



Il sera intéressant de voir si le chiffre de la participation progresse dimanche prochain. On dit qu’à la Réunion, nombre d’électeurs attendent le second tour pour se déplacer, une fois que le tri a été fait au premier…



La claque pour les frères Robert



Pierrick Robert, ce soir, se retrouve en très grande difficulté. Et à moins d’un énorme sursaut fort improbable des abstentionnistes dimanche prochain, on voit mal comment il pourrait être élu.



Thierry Robert avait dit pendant la campagne : « Si Pierrick est élu, ce sera ma victoire. S’il est battu, ce sera ma défaite ». Ce soir, c’est donc bien de la défaite de Thierry Robert qu’il convient de parler.



Son frère Pierrick n’arrive en tête qu’à Saint-Louis (29,81%) mais surtout, il prend une claque mémorable là où le pensait le plus fort, à Saint-Leu, où il arrive loin derrière Jean-Luc Poudroux (27% contre 37%).



Bruno Domen a du souci à se faire pour les prochaines municipales.



Dimanche prochain, Pierrick Robert aura du mal à rassembler sur son nom. La plupart des autres candidats auront tous une bonne raison de faire contre lui, ou à ne pas donner de consignes de vote, comme semble l'avoir laissé entendre Aurélien Centon dès ce soir.



Huguette Bello de son côté n’a certainement pas encore digéré la plainte que Thierry Robert avait porté contre elle à la suite des dernières régionales, alors qu’ils étaient alliés au second tour.



Et si Jean-Hugues Ratenon et la France insoumise ne peuvent pas appeler à voter pour Jean-Luc Poudroux, on les voit mal se ranger derrière le candidat de La Politique Autrement.



Pareil pour le PCR. Et les autres candidats ne pèsent de toutes façons pas suffisamment pour inverser la tendance.



Même un réveil des abstentionnistes ne devrait pas être suffisant pour sauver le soldat Pierrick…



La résurrection de Jean-Luc Poudroux



L’autre surprise de ce premier tour réside dans l’excellent score de Jean-Luc Poudroux.



Beaucoup se moquaient du fait qu’il veuille revenir en politique après avoir annoncé sa retraite il y a de cela de longues années. On rallait son âge, son côté « dinosaure »…



L’ancien maire de Saint-Leu a fait taire tous ses détracteurs de façon éclatante, se permettant le luxe d’arriver largement en tête dans sa commune, 10 points devant Pierrick Robert, et de virer en position de grandissime favori pour le second tour.



Reste maintenant à savoir quels candidats éliminés du premier tour appelleront à voter pour lui et surtout sur qui se porteront les abstentionnistes du premier tour qui se déplaceront dimanche prochain.



La déroute de Sini à Saint-Paul



Joseph Sinimalé a joué le jeu. Comme il sait si bien le faire, il s’est défoncé pour Jean-Luc Poudroux sur les deux cantons de Saint-Paul qui étaient concernés par cette élection législative partielle.



Et le résultat est là : le candidat de la Droite n’a fait que 15,76% dans la capitale de l’Ouest. Il n’arrive qu’en 3ème position, derrière Aurélien Centon (24,15%) et Emmanuel Séraphin (19,51%).



La rumeur circulait depuis quelques semaines que Sini était en grande difficulté dans sa commune. Les résultats sont là et ne font que le confirmer.



Pour autant, ses adversaires politiques à Droite n’ont pas de quoi se réjouir. Car eux aussi se sont défoncés sur le terrain. Et le score de 15,76% de Poudroux est l’addition des apports de Fabrice Marouvin et d’Alain Bénard et marque tout autant leur défaite.



Comme quoi, la preuve est une fois de plus apportée : la division est la meilleure garantie d’une défaite annoncée.



Seule lueur d’espoir pour la Droite : la participation a été très faible pour ces législatives (18,01%) et les prétendants au trône peuvent encore espérer un sursaut dans un an et demi. L’espoir fait vivre…



En attendant, Huguette Bello a toutes les raisons d’avoir le sourire ce soir, même si son poulain n’a pas réussi à se qualifier pour le second tour.



La Bérézina de Thierry Robert à Saint-Leu



C’est l’ancien maire de Saint-Leu qui était aux manettes de la campagne électorale de son frère et c’est peu dire qu’il a mobilisé à fond les moyens communaux de sa commune en faveur de Pierrick.



Pourtant, malgré tout, son frère n’arrive qu’en 2ème position à Saint-Leu, loin derrière Jean-Luc Poudroux.



Comme à Saint-Paul, des rumeurs -invérifiables avant l’élection- couraient sur une perte de vitesse du clan Robert à Saint-Leu. Cette fois, c’est officiel.



Plusieurs facteurs peuvent l’expliquer.



D’abord, les électeurs en ont peut-être eu assez des singeries de leur ancien maire. Et le coup de grâce a probablement été porté par sa destitution de son siège de député par le Conseil constitutionnel, lui faisant perdre le peu de crédibilité qui lui restait.



Les employés communaux ont sans doute aussi contribué à cette défaite. Il se disait pendant la campagne qu’ils avaient gardé un bon souvenir de la période où Jean-Luc Poudroux avait officié comme maire, et qu’ils ne supportaient plus les côtés « petit dictateur » de Thierry Robert.



Les jours de Bruno Domen semblent comptés. Reste à savoir qui la Droite positionnera comme candidat face à lui.



Patrick Malet en difficultés à Saint-Louis



Si Pierrick Robert peut trouver un seul motif de satisfaction ce soir, c’est du côté de Saint-Louis qu’il peut le chercher.



Il arrive en tête dans cette commune avec près de 30% des suffrages exprimés, devant Jean-Luc Poudroux (27%).



Il récolte là les fruits de son travail ancien sur le terrain et du soutien de Claude Hoarau.



Ce qui ne signifie pas nécessairement qu’il soit bien placé pour les municipales. En effet, le soutien de l’ancien maire communiste était conditionné par le fait que Pierrick Robert lui cède la place, à lui ou à son fils, pour briguer la mairie.



Au vu de son score, et surtout s’il perd les élections dimanche prochain, il y a fort à parier que Pierrick Robert ait envie d’être candidat en 2020. Ce qui entrainerait de fait la rupture de l’alliance avec Claude Hoarau.



Il n’en demeure pas moins que Patrick Malet et Cyrille Hamilcaro ont beaucoup de souci à se faire. Les résultats de ce premier tour montrent qu’ils sont en grande difficulté.



Là aussi, comme à Saint-Paul, on voit que la division fait toujours le jeu des adversaires…



Que se passe-t-il à Trois Bassins ?



Daniel Pausé, le maire de la commune, a officiellement fait pour Jean-Luc Poudroux. Pourtant, son candidat ne recueille que 21,34% des voix, loin derrière Aurélien Centon (35,45%) qui ne disposait pourtant d’aucun moyen.



Même s’il est difficile de tirer des conclusions dans une aussi petite commune, surtout du fait de l’abstention qui a été particulièrement forte ce dimanche, Daniel Pausé a quelque inquiétude à avoir pour les prochaines municipales…



Jean-Claude Lacouture conforté à l’Etang-Salé



Jean-Claude Lacouture est ce soir le seul maire en phase avec sa population dans cette 7ème circonscription. Il avait ouvertement fait campagne pour Jean-Luc Poudroux et ce dernier l’emporte largement avec 30% des suffrages exprimés.



Même si des inconnues subsisteront toujours du fait de la forte abstention de ce premier tour, Jean-Claude Lacouture peut s’estimer satisfait.



Reste à savoir s’il se représentera en 2020 et, si jamais il ne le faisait pas comme la rumeur le laisse entendre, qui il soutiendra. Et surtout si ce ou cette candidat(e) recueillera l’assentiment de la population de l’Etang-Salé…



Une page est tournée aux Avirons



Michel Dennemont a soutenu Pierrick Robert pour ce premier tour. Tandis que René Mondon, le maire qui lui a succédé quand il est parti au Sénat, était réputé proche de Didier Robert.



Au final, une page semble être tournée puisque Jean-Luc Poudroux arrive en tête avec plus de 18% des voix, devant Pierrick Robert (14,85%).

Pierrot Dupuy Lu 1891 fois