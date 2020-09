A la Une ... Pierrot Dupuy - Le Port : Quand le 2ème adjoint fait entretenir ses chevaux par la commune...

Vendredi matin, je reçois un appel d’un de mes bons informateurs portois. Quelqu’un de particulièrement bien placé et au courant de tout ce qui se passe dans la ville portuaire.

Selon lui, le 2ème adjoint au maire en charge des Finances et de l'Environnement, Armand Mouniata, fait garder gratuitement ses deux chevaux dans la pépinière municipale de la ville du Port. Selon notre informateur, un employé communal serait même affecté à l’entretien de deux animaux.



Pour preuve, il m’envoie plusieurs photos prises le matin même montrant distinctement un cheval, plutôt un poney d’ailleurs d’après sa taille, broutant le gazon. Le lieu est facilement reconnaissable pour quiconque connait la pépinière du Port puisqu’on aperçoit en arrière-plan les silos à grain de l’usine Sanders. Aucun doute donc sur le sujet.



Dans la foulée, nous contactons donc le service communication de la mairie en leur fournissant une seule photo.



Pensant sans doute que nous n’avions que cette seule et unique photo, on nous répond que c’est un "fake".



Pas de chance puisque nous avons plusieurs photos du fameux poney.



D’ailleurs, il parait même que tous les employés communaux étaient au courant de cette drôle d'opération.



Et s’il nous fallait une preuve que notre histoire était bien vraie, quelques instants après que nous ayons contacté la mairie, notre informateur qui n’était pas au courant de notre intervention auprès du service Com', nous rappelait pour nous informer que les chevaux venaient d'être déménagés, en urgence.



Y en a qui nous prennent vraiment pour des imbéciles…





