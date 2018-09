(Pierrot Dupuy) Le PS 974 est-il à vendre ?

Cette page est à vendre, nom de domaine et followers. Pour plus d'informations PV

Voilà l'annonce pour le moins surprenante que l'on trouve sur la page Facebook du PS 974 , la page du Parti socialiste à la Réunion :Qu'est ce à dire? Comment la page Facebook du PS peut-elle être à vendre? Surtout que l'on évoque non seulement le nom de domaine, mais aussi les followers...Qui pourrait être intéressé par la liste des amis du PS à la Réunion?Personnellement, je pencherais plutôt pour l'hypothèse d'un petit plaisantin qui a les codes d'accès à la page, ou alors celle d'un militant mécontent qui cherche à se venger.Mais sait-on jamais?En tous cas, si vous souhaitez racheter le PS 974, vous savez maintenant où vous adresser. Même si je ne suis pas vraiment sûr que ce soit une bonne idée vu l'état de décrépitude du parti. Les derniers sondages le créditent de 4,5% aux prochaines européennes au plan national et surtout, 589 followers ce n'est vraiment pas beaucoup. A titre de comparaison, la page de Zinfos974 en compte plus de 110.000...