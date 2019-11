[Pierrot Dupuy] Le Gouffre à l'Etang-Salé : Quand un abruti se croit plus fort que les vagues !

Le Gouffre à l'Etang Salé. Tout le monde à La Réunion sait que l'endroit est hyper dangereux. Et pour les touristes qui l'ignoreraient, des panneaux sont là pour les prévenir.



Et en dernier ressort, les nombreuses croix disséminées sur le site sont là pour rappeler le nombre de personnes qui y ont laissé leurs vies.



Ca n'empêche pourtant pas quelques abrutis de se croire plus forts que les autres. Plus forts que les éléments.



Cet après-midi, en plus, les vagues étaient énormes. Ca n'a pas empêché un irresponsable de s'aventurer sur les roches, à quelques mètres du bord du gouffre et à proximité immédiate de là où les vagues se fracassent.



Heureusement qu'effrayé par l'arrivée d'une vague plus grosse que les autres, il a reculé juste avant qu'elle n'arrive.



Prenant sans doute conscience qu'il venait de frôler la mort, il est ensuite revenu derrière les barrières.



Il n'aurait pas volé de se prendre une bonne amende !