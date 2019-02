[Pierrot Dupuy] Le Département a aussi embauché Bruno Domen...

Lundi, nous vous révélions que le Département avait embauché Patrick Lebreton, le maire de Saint-Joseph, en tant que chargé de mission sur le tourisme Un appel à candidatures avait été lancé au mois d'août de l'année dernière et de tous les candidats, c'est nous dit-on le maire de Saint-Joseph qui avait le plus d'expérience dans le domaine, d'où son embauche.Ce matin, nous apprenons une autre embauche de maire. Cette fois, il s'agit de Bruno Domen depuis le 1er janvier, sur un poste de catégorie C à la direction de l'Enfance.J'imagine que là aussi, les formes légales ont été respectées, qu'une vacance de poste avait été effectuée, qu'un appel à candidature s'en était suivi et que Bruno Domen, comme Patrick Lebreton dans le tourisme, avait "le plus d'expérience" dans le domaine de l'enfance...Rappelons que Bruno Domen occupait jusqu'au 31 octobre dernier les fonctions de collaborateur de Cabinet au TCO, poste où il ne brillait pas par son assiduité. Espérons qu'il sera un peu plus présent au Département...Du côté du Département, on nous informe que Bruno Domen, tout comme Patrick Lebreton, sont des agents territoriaux qui étaient en détachement et qu'à partir du moment où, pour des raisons personnelles, ils demandent leur réintégration, le Département n'a pas d'autre choix que de le faire.