A la Une .. [Pierrot Dupuy] Le Canard enchaîné annonce le prochain départ d'Annick Girardin du gouvernement

Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 2 Juin 2020 à 22:57 | Lu 486 fois

Le Canard enchaîné parait tous les mercredis matins. Tous les amateurs du palmipède le savent bien.



Dans l'édition de demain, le journal satyrique annonce le départ prochain d'Annick Girardin, la ministre des Outre-mer.



Selon le journal, "les cabinets ministériels vivent dans l'angoisse du remaniement, qui devrait avoir lieu au lendemain des municipales. Deux ministres femmes, Frédérique Vidal et Annick Girardin, veulent quitter le gouvernement, pour des questions personnelles et sans se soucier de la parité".



Comme Le Canard est en général très bien informé, il est probable que l'information soit vraie. Reste à savoir par qui elle se sera remplacée...







Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur