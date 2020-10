A la Une .. Pierrot Dupuy - La vidéo d'un dérapage du maire du Port fait le buzz sur les réseaux sociaux

Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 7 Octobre 2020 à 18:06 | Lu 5353 fois

A la fin du conseil municipal d'hier soir, Olivier Hoarau, le maire du Port, pensant que son micro était coupé, s'adresse à Prisca Aure, sa directrice générale des services par intérim : "Ce qui est chouette avec le Covid, c'est que tu n'as pas une tonne de militants qui t'attend".



Ce à quoi la DGS répond : "Ils ont un peu la pétoche".



De là à penser que c'est un calvaire pour lui que de rencontrer les militants, il n'y avait qu'un pas qu'ont vite franchi ses opposants.



Le problème, c'est que le conseil municipal était diffusé en direct sur la page Facebook de la commune et que la vidéo y était restée depuis. S'apercevant de la bourde du maire, les services municipaux ont supprimé la vidéo. Malheureusement trop tard... Des petits malins avaient eu le temps d'en faire un montage et de le re-publier sur les réseaux sociaux. Où il fait le buzz...





