[Pierrot Dupuy] La vérité sur les chiffres de l'emploi à La Réunion

Le gouvernement d'Emmanuel Macron se vante de la chute du chômage. Et notamment du fait que la Guadeloupe soit le territoire de France où le chômage a le plus reculé.



Mais quand on regarde non pas le chômage, mais le taux d'emploi, on constate qu'en 2018, ce taux a bien chuté.



Quelle différence me direz-vous entre taux de chômage et taux d'emploi?



Pour faire simple, le taux de chômage c'est la part de la population active qui n'a pas d'emploi. Sachant que la population active, c'est ceux qui ont un emploi ou qui en cherchent.



Le taux d'emploi, c'est la part de la population en âge de travailler qui a un travail. La différence, c'est que cet indice prend donc également en compte ceux qui ont arrêté de chercher du travail, les femmes au foyer, les handicapés lourds, les gens qui sont juste désespérés et qui ont arrêté de chercher, les étudiants...



Vous comprendrez aisément que ce dernier taux est bien donc plus intéressant et "parlant".



Donc, quand un gouvernement annonce une baisse du chômage, une partie de la baisse viendra certes de ceux qui se seront remis à chercher sérieusement du travail, mais une autre partie viendra également de ceux qui auront abandonné totalement l'idée d'en trouver ou qui se seront fait radier contre leur gré.



Du coup, on ne peut pas toujours dire qu'une baisse du taux de chômage signifie obligatoirement qu'une société se porte mieux. Ça peut aussi camoufler une société où les pauvres sont encore plus pauvres. Alors qu'une hausse du taux d'emploi, c'est toujours une bonne nouvelle .



D'après les chiffres d'Eurostat que nous publions ci-dessus, il ressort pour notre île (la courbe en rose dans le graphique) qu'après une forte et régulière croissance du taux d'emploi jusqu'en 2016, ce dernier a tout aussi fortement chuté depuis cette date...