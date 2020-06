A la Une . Pierrot Dupuy - La préfecture doit arrêter de considérer les évasan mahoraises comme "nouveaux cas à La Réunion"

La Préfecture et l'ARS entretiennent un amalgame insupportable dans leurs communiqués quotidiens sur l'annonce de nouveaux cas de Coronavirus à La Réunion.

Alors qu'aucun cas autochtone n'a été détecté dans l'ile depuis un mois, ce qui est un point extrêmement positif, les deux représentants de l'Etat continuent à comptabiliser les cas importés et surtout les évasan en provenance de Mayotte dans les cas détectés à La Réunion. Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 22 Juin 2020 à 17:48 | Lu 470 fois





A la lecture de ce communiqué, on en déduit que le virus continue à se propager dans notre ile !



Pourtant, en lisant le contenu du communiqué, on découvre qu'il s'agit non seulement d'un cas importé, mais surtout d'un évasan en provenance de Mayotte.



Or, les évasan suivent un parcours totalement protégés. Ils voyagent dans des conditions de sécurité absolue et une fois arrivés à Gillot, suivent un parcours fléché et sécurisé jusqu'à leur chambre d'hôpital où ils sont totalement à l'isolement.



D'où viennent les "cas importés"?



La suite du communiqué est du même tonneau : "504 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 72% sont des cas importés".



Puisqu'on en parle, ne serait-il pas bon, pour jouer la transparence jusqu'au bout, que les Réunionnais sachent d'où viennent ces "cas importés"?



Pourquoi cette interrogation? Non par inimitié vis-à-vis de nos compatriotes mahorais. Mais imaginons qu'il n'y ait plus aucun cas importé en provenance de métropole et que tous proviennent de Mayotte, il apparait dès lors logique de maintenir des quatorzaines, comme c'est le cas, pour les vols en provenance de Mayotte et de les alléger, voire de les supprimer complètement pour ceux de métropole.



D'autant plus que nous venons d'apprendre que les liaisons reprennent "normalement" avec Mayotte.



Le virus ne circule plus à La Réunion



En continuant notre lecture, la préfecture nous confirme qu'il n'y a aucun cas autochtone détecté à La Réunion.



L'information n'est pas anodine. Après recherches,



Pour ceux qui n'auraient pas compris, cela signifie que le virus ne circule plus dans notre ile depuis tout ce temps. Et qu'il ne circulera plus car l'île a vécu une véritable quarantaine d'un mois, bien supérieure aux 14 jours qui étaient imposés aux passagers à la sortie de Gillot. Ce qui implique que le virus a bel et bien été complètement éradiqué.



