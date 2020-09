A la Une . Pierrot Dupuy - La faible participation prive Karine Lebon d'une élection au 1er tour

Karine Lebon (PLR) a failli être élue au premier tour. Seul le taux d'abstention record de 84,85% l'obligera à revenir se présenter devant les électeurs dimanche prochain. Elle affrontera Audrey Fontaine, la candidate de la Droite, repêchée malgré ses 18,83%.

Les textes sont clairs : pour être élu au 1er tour d'une élection, il faut remporter plus de 50 % des suffrages exprimés mais aussi, et la règle est moins connue, au moins le quart du nombre des électeurs inscrits.



Si Karine Lebon, la candidate soutenue par le PLR et Huguette Bello, remplit bien la première condition puisqu'elle remporte 52,15% des suffrages à cette législative partielle, elle totalise bien moins que le quart des inscrits, la faute à une abstention record de 84,85%.



Elle affrontera donc au second tour Audrey Fontaine, la candidate soutenue par la Droite, qui a recueilli 15,83% des suffrages et qui réalise une très belle performance pour une première en politique sous son nom.



Elle s'offre le luxe de devancer un vieux cheval de retour, Alain Bénard, qui s'enfonce irrémédiablement en ne réunissant sur son nom que 5,41% des suffrages. Il échappe de justesse à l'humiliation suprême qui l'aurait vu faire moins de 5% et ne pas voir ses frais de campagne remboursés. Espérons que lui, l'ancien enseignant, aura compris la leçon et qu'il retournera dorénavant à une retraite bien méritée.



Jean-François Nativel pour sa part n'aura pas réussi à franchir ce seuil fatidique et devra y aller de sa poche. Lui qui voulait savoir ce qu'il pesait électoralement en dehors de son fief de Saint-Gilles, le voilà servi. Il a la réponse : 3,83% !



La bonne surprise vient de Patrick Serveaux. Si lui non plus ne réussit pas à franchir la barre des 5% avec 4,80%, il se consolera en regardant son score sur La Possession, ville où il réside : 11,47%. Peut-être de quoi lui donner des idées pour les municipales. Il a six ans devant lui pour se faire connaitre autrement que comme porte-parole des hôteliers et restaurateurs.



La Possession aura également connu une autre surprise : le très bon score réalisé par Philippe Robert (24,76%), qui s'explique sans doute par l'absence de la maire Vanessa Miranville dans le scrutin. Dans le flou, nombre de Possessionnais se sont sans doute portés sur un nom qui leur était familier.



Deux leçons à tirer de cette élection





Tout d'abord, impossible de ne pas relever que le grand vainqueur de cette élection est l'abstention.



Seuls 15,15% des électeurs se sont déplacés en ce dimanche pour aller couler un bulletin dans l'urne. Bien sûr, il s'agit d'une élection partielle, qui connait toujours une abstention supérieure. Bien sûr, il y a la peur d'attraper la Covid. Mais cela ne suffit pas comme explication.



Notre démocratie est malade. Les électeurs ne se reconnaissent plus dans leurs élus. Ils leur reprochent de penser plus à leurs indemnités, à leurs carrières, qu'à leurs problèmes.



Election après élection, le taux de participation diminue. Quelle est la crédibilité d'un ou d'une candidate élu avec seulement 15% de participation?



En dessous de quel chiffre considèrera-t-on qu'un candidat ne peut légitimement être élu? Que se passera-t-il quand il y aura moins de 10% d'électeurs à se déplacer?



Il serait peut-être temps que nos élus cessent de se voiler la face et commencent à se poser les bonnes questions... Et surtout trouvent les remèdes pour se réconcilier avec les électeurs.



Deux femmes, nouvelles en politique, au second tour



Autre constatation : dans une élection partielle, ne se déplacent que les militants, les employés communaux et ceux qui ont quelque chose à gagner avec la mairie. Ceux-là savent que les listes d'émargement seront scrutées par le ou la maire et qu'ils ont intérêt à s'être déplacés s'ils veulent pouvoir continuer à figurer dans les petits papiers du maire. Ou tout simplement espérer voir leur petit contrat renouvelé.



Logique dans ces conditions que Karine Lebon arrive largement en tête puisque son parti, le PLR, contrôle deux des trois communes concernées, Saint-Paul et Le Port.



Il n'en reste pas moins que sa performance est remarquable. Tout comme celle d'Audrey Fontaine, son adversaire.



Nous aurons donc le plaisir de retrouver au second tour deux têtes nouvelles, qui plus est deux femmes, qui certes ne font déjà de la politique depuis un certain temps mais qui se présentaient pour la première fois comme têtes de listes.



Devant notre tristesse de voir notre Démocratie mourir, voila au moins une bonne nouvelle.



Espérons que cette affiche suffira à motiver les électeurs pour le second tour et que nous n'assisterons plus à des élections où seuls 15% des électeurs se déplaceront.



