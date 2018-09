A la Une . [Pierrot Dupuy] La dernière rumeur qui court sur Pierrick, Gilbert, Christian et Audrey…

Je tiens à préciser d’emblée que ce qui suit n’est qu’une rumeur. Qui provient de sources crédibles certes, mais ça ne reste malgré tout qu’une rumeur.



Pourquoi je vous en parle ? Parce que, je l’ai dit, je le tiens de plusieurs sources, très au fait de ce qui se passe dans le milieu politique. Ce qui lui donne une certaine crédibilité. Mais surtout parce que ça ressemble trop aux coups de billard à plusieurs bandes dans lesquels Gilbert Annette est passé maître.



Première bande : Le PS soutient la candidature de Pierrick Robert à la législative partielle de dimanche. Etonnant sans l’être. Le rapprochement avec Thierry Robert est ancien, depuis les Régionales. Mais ce qui peut surprendre, c'est que Gilbert Annette, le Macroniste convaincu, vole au secours de quelqu'un qui maintenant tire à boulets rouges sur le gouvernement. Et puis en général, on ne s'affiche jamais trop aux côtés de quelqu'un dont on sait pertinemment qu'il va perdre. Mais ce sont les dessous de l’accord qui, s’ils sont vrais, sont croquignolesques…



Deuxième bande : En échange de ce soutien, Gilbert Annette aurait négocié, tenez-vous bien, que Michel Dennemont démissionne dès l’an prochain, c’est-à-dire en 2019 de son poste de sénateur. Et non pas en 2020 comme initialement prévu. Il semblerait que l’ancien maire des Avirons soit fatigué et ne se serait pas trop fait prier.



Troisième bande : Fort logiquement, ça devrait être Audrey Belim, sa suppléante qui le remplace comme convenu au moment de la préparation des sénatoriales.



Quatrième bande : Gilbert Annette aurait convaincu l’adjointe spéciale de Bois de Nèfles de démissionner à son tour, quand Dennemont le fera, en échange d’un poste de PDG d’une toute nouvelle SEM péri-scolaire créée sur mesure pour elle samedi dernier en conseil municipal. Avec, tenez-vous bien, un salaire de 3.000€ par mois à la clé. Pour l’heure, c’est la seule information avérée de tout ce que je vous raconte. Et bien sûr, comme tous les postes de PDG de SEM dionysiennes, Audrey Belim touchera ses 3.000€ à pratiquement ne rien faire, tout le travail étant effectué par un directeur délégué qui touchera de son côté un salaire de plusieurs milliers d’euros, en général au moins le double de celui de la PDG. Tout ça pour mettre en place une usine à gaz alors que les services de la mairie faisaient jusqu’ici très bien le boulot.



Et comme dans toute fusée, c’est le dernier étage qui est le plus intéressant… Devinez qui est le suivant sur la liste des sénatoriales, et qui donc deviendrait sénateur en lieu et place de Michel Dennemont et d’Audrey Belim ? Vous ne voyez pas ? Cherchez un peu, fouillez vos archives… Ca y est ? Vous avez trouvé ? Eh oui, Christian Annette, le frère de l’autre, le colonel de la Légion à la retraite…



Si tout ce que je viens de vous raconter est vrai, on comprend mieux du coup pourquoi Gérald Maillot a pris le risque de se présenter à Sainte-Marie, contre Christian Annette pensait-on. Au risque de déplaire à Gilbert. En fait, encore une fois si ce scénario est vrai, tout aurait été arrangé et convenu en commun.



Scénario fiction ? Possible. Mais ceux qui connaissent bien le maire de Saint-Denis vous diront que c’est du Gilbert Annette tout craché ! Et s'il venait à se vérifier, vous pourrez vous dire, en vous rappelant cet article, que vous avez été au courant avant tout le monde.



