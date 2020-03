[Pierrot Dupuy] La démocratie participative version Gilbert Annette, que de la poudre aux yeux...

Depuis quand une mairie dépense-t-elle de l'argent public pour faciliter le travail d'un commerçant en particulier? Bénéficie-t-il d'une AOT (autorisation d'occupation temporaire du domaine public)? Paie-t-il un loyer pour ce kiosque? Et pourquoi n'a-t-il pas fait comme les autres commerçants à côté qui eux, ont acheté leurs kiosques? Qu'a promis ou donné ce commerçant pour être ainsi privilégié?



Mais cette exigence des membres du comité était loin d'être suffisante pour calmer les ardeurs de Philippe Naillet.



En décembre 2019, lors d'une nouvelle réunion, les membres du même comité ont été obligés de réclamer la mise à disposition du budget qui leur avait été promis car ils ne connaissaient toujours pas son montant ni ce qui avait déjà été dépensé. Et cela alors même que tout ce qu’ils avaient demandé leur avait été refusé.



Ce qui fait dire à un de ses membres : "On est là pour faire joli. Aucun des travaux imputés sur notre budget n’a été demandé et approuvé par le conseil. Et là on découvre encore 45.700€ pour un carrefour qu’on n’a jamais demandé et jamais débattu en conseil, imputé sur le budget de notre conseil".



Après le kiosque, un carrefour, apparemment pour faire plaisir à un restaurateur du coin, ami de Philippe Naillet et de la municipalité...