(Pierrot Dupuy) La bourde de l'attaché parlementaire d'Ericka Bareigts

Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 21 Mai 2020





D'ailleurs, la plupart du temps, elle se contente de reprendre des articles de presse et de les commenter. Dans un sens défavorable à l'équipe de Gilbert Annette et d'Ericka Bareigts. C'est son droit le plus absolu. En face, ils en font de même, c'est le jeu de la nouvelle démocratie numérique qui se joue beaucoup sur internet.



C'est ainsi que les auteurs de cette page avaient repris il y a quelques jours un article du JIR révélant l'existence d'une villa abandonnée dont les eaux stagnantes de la piscine étaient un nid à moustiques, ce qui inquiétait fortement les voisins. L'ARS et la mairie avaient été prévenues à plusieurs reprises, sans que personne ne bouge.



Le propos est dur mais la campagne électorale a redémarré et donc pas très étonnant.



Ce qui l'est plus, c'est le commentaire de Yann Lowinsky, fils de l'actuel premier adjoint de Gilbert Annette et par ailleurs attaché parlementaire d'Ericka Bareigts.



Au lieu de réagir en compatissant à la situation de ces administrés, dont certains ont probablement voté pour Ericka Bareigts aux législatives, et proposer une solution, il préfère lâcher un "foutant" : "Les clowns ont fait 43%", agrémenté de deux émoticônes, référence au score d'Ericka Bareigts au premier tour des municipales.





Comme quoi certains devraient tourner sept fois leur doigt au dessus du clavier avant de se laisser aller à commenter à chaud... Comme si d'avoir fait 43% vous exonérait de vous occuper du sort de ceux qui vous ont élu...



