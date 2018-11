[Pierrot Dupuy] La Réunion est de moins en moins le paradis du vivre ensemble

On dit souvent de la Réunion que c’est le paradis du « vivre ensemble ». Ce n’est pas faux mais c’est malheureusement de moins en moins vrai.



On assiste à une montée inexorable des intolérances, avec son corollaire, le racisme. Racisme anti noir, racisme anti blanc, rejet des autres, de tous ceux qui ne sont pas comme nous. Je pense aux homosexuels, notamment.



Et malheureusement, la ou plutôt les religions, viennent parfois jeter de l’huile sur le feu et permettent tous les excès. Surtout à l’heure d’internet où l’anonymat confère bizarrement beaucoup de courage à certains qui n’en font pas vraiment preuve, dans la vraie vie.



Ne comptez pas sur moi pour désigner du doigt telle ou telle religion. Chacune connait ses extrémistes.



Bien sûr, actualités obligent, on pense en premier lieu à la religion musulmane pourtant réputée pour être une religion d’amour et de paix. Ça fait longtemps que ce ne sont plus les deux mots qui nous viennent en premier à l’esprit quand on pense à elle. Les Frères musulmans et autres salafistes sont passés par là et ce ne sont pas les attentats qui sont régulièrement perpétrés en son nom qui vont améliorer son image. Même si, et il est bon de le dire et de le redire, l’immense majorité des musulmans sont des pacifistes qui n’aspirent qu’à vivre en paix.



Les catholiques connaissent aussi leurs extrémistes, à la différence notable qu’ils ne posent pas de bombes. Leur registre à eux, ce sont plutôt les pressions et menaces de mort sur les médecins qui pratiquent l’avortement.



Les juifs ne sont pas non plus exempts. Eux aussi ont leurs ultra-orthodoxes, ceux qu’on appelle « les hommes en noir », qui haïssent la laïcité, la liberté des moeurs, les médias, et finalement tout type de modernité.



Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous ces extrémistes ont une chose en commun : pour eux, les femmes sont des êtres inférieurs, incapables de se contrôler, et qu’il convient donc de mettre à l’abri de la tentation en les déguisant avec des vêtements qui cachent tout leur corps…



J’ai cité les musulmans, les catholiques, les juifs. Restent les hindous. Là aussi, l’image qu’on en avait dans les années 70, c’était celle d’une religion pacifiste, adepte de méditation et de sagesse. Malheureusement, eux aussi ont leurs extrémistes. Ils sont d’ailleurs tellement nombreux qu’ils ont pris le pouvoir en Inde.



A la Réunion, Ils s’étaient manifestés il y a quelques mois contre une boite de nuit qui avait eu le mauvais goût de s’appeler « Le Shiva ». Pas très malin, il faut bien le reconnaitre, mais la Ligue des Droits de l’Homme avait opportunément rappelé qu’en France, le délit de blasphème n’existait pas. Et la boite de nuit, dont le patron est d’ailleurs un malbar, a pu continuer…



Or, depuis quelques jours, une polémique fait rage sur les réseaux sociaux. Une page Facebook, qui fait dans l’humour de plus ou moins bon goût, a publié un photo-montage où on voit une statue de Kâli, avec ses dix bras, à l’intérieur d’un commissariat de police, avec comme titre : « Enfants nés sans bras en métropole ; la déesse Kâli placée en garde à vue ».



Là aussi, je vous l’accorde, l’humour est très gros doigt et je comprends que ça ne fasse pas rire tout le monde. Mais la liberté de penser est plus importante que tout, même quand ça nous déplait.



Or, il se trouve que des dizaines de personnes, se cachant la plupart du temps derrière des pseudonymes, ont publié des insultes, quand ce ne sont pas des menaces, sous ce post.



Il serait temps que tout le monde se ressaisisse. Que les autorités religieuses reprennent leurs esprits et remettent de l’ordre dans leurs rangs. Sinon, il se trouvera bien un jour quelqu’un, plus fou que les autres, pour passer à l’acte. Charlie Hebdo est là pour nous rappeler que ce n’est malheureusement pas qu’une menace en l’air…