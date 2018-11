A la Une ... [Pierrot Dupuy] La Réunion dans l’attente du cyclone du 17 novembre





Drôle d’atmosphère en ce moment à la Réunion. Par certains côtés, on a l’impression d’être à quelques heures de l’arrivée d’un cyclone. Et tout le monde de se demander si le météore va passer sur l’ile ou si nous allons être épargnés…



Le cyclone en question s’appelle « Protestation populaire » et à la différence des phénomènes cycloniques, dont la date d’arrivée est par nature indéterminée, là on connaît précisément quand il va nous toucher: le 17 novembre, soit dans moins d’une semaine.



La grande question est de savoir à quel point nous allons être concernés. Quelle sera l’ampleur des blocages ? Y aura-t-il de la casse ? Et s’il y en a, cela s’arrêtera-t-il le 17 ou cela va-t-il continuer le 18, le 19, le 20 ?



Interrogés, la plupart des politiques sont dans le flou le plus total. Qu’il y ait un très fort mécontentement, c’est indiscutable. Mais sera-t-il assez fort pour aller jusqu’à ce que les gens descendent dans la rue et bloquent tout ? Impossible de le dire.



On a coutume de dire que les Réunionnais sont de grands causeurs mais de petits faiseurs. Autrement dit, zot i coz bocou mais zot i agit peu.



Vont-ils faire mentir leur réputation cette fois-ci ? On le verra bien.



Ils seront peut-être influencés par ce qui se passera en métropole. Manifestement là-bas, la mobilisation sera importante. J’en veux pour preuve les reculs d’Emmanuel Macron. Au début, il y a quelques jours seulement, mais ça nous semble une éternité tellement ça va vite, le président de la République affirmait qu’il n’était pas question pour lui de bouger d’un cil sur l’augmentation des taxes sur l’essence.



Quelques jours plus tard, rétro-pédalage… On en est maintenant à envisager de nouvelles taxes pour compenser les taxes sur l’essence ! On marche sur la tête ! Alors qu’il suffirait de diminuer ou d’annuler les augmentations. Mais ça, ce serait trop simple. Et surtout, ce serait la preuve qu’on a cédé devant la pression populaire, ce qui est inacceptable.



Alors, comme d’habitude en France, les crânes d’œuf de Bercy vont imaginer des machines à gaz qui n’auront pour seule conséquence que de créer de nouveaux emplois de fonctionnaires…



Mais rassurez-vous, au final, les Français paieront tout autant car, on l’oublie, la véritable finalité de ces augmentations des taxes sur l’essence, ce n’est pas la protection de notre environnement comme on essaie de nous le faire croire. Non, c’est simplement de trouver l’argent pour financer la promesse d’Emmanuel Macron de supprimer les impôts locaux.



Vous connaissez le principe des vases communicants : je prends dans ta poche gauche pour remettre l’argent dans ta poche droite. Et j’essaie de te faire croire que tu es gagnant !



Mais le Français n’est plus aussi idiot qu’avant. Grâce notamment à internet, il décrypte tout ça. Et c’est ce qui explique que sa colère ne redescend pas. Au contraire…



Et on aura l’occasion de le vérifier le 17 novembre prochain… Pierrot Dupuy Lu 929 fois





