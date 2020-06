A la Une ... Pierrot Dupuy - L'émouvant message de la fille de Daniel Gonthier à son père, après sa défaite aux municipales

Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 30 Juin 2020 à 21:51 | Lu 1109 fois

On est dans la nuit de dimanche à lundi, quelques heures après l'annonce des résultats des élections municipales qui ont vu la défaite surprise de Daniel Gonthier à Bras Panon.



Comme les jeunes d'aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux que Pauline, la fille de Daniel Gonthier, va envoyer un message de soutien très touchant à son père : "Pendant toutes ses (sic) années, tu as été leur maire, il est temps maintenant de redevenir mon père"... Le tout agrémenté d'un coeur envoyé à son père.



On oublie trop souvent que les enfants sont les victimes collatérales de l'engagement d'un de leurs parents en politique...





