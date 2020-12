A la Une . Pierrot Dupuy - L'argent i mank a nou?

Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 23 Décembre 2020 à 16:12 | Lu 1277 fois





Concrètement, pour simplifier, 38% des Réunionnais vivent officiellement avec moins de 1.041 euros par mois.



Ca n'empêche pas que tous les ans, on assiste aux mêmes scènes de



Pour information, le premier adulte du ménage compte pour 1 UC, les autres personnes de 14 ans ou plus pour 0,5 UC, les enfants de moins de 14 ans pour 0,3 UC.

ruées sur les langoustes en promotion dans les grandes surfaces. Et les langoustes ne sont pas les seuls produits recherchés : ayant voulu commander une bûche glacée chez un glacier ayant des commerces dans plusieurs communes de l'île, j'ai eu la surprise de m'entendre répondre qu'ils étaient en rupture totale de stock.

Pour finir, je vous livre ce que vous trouveriez si vous vous rendiez sur le site d'un célèbre vendeur d'huitres de l'ile...

L'argent i mank a nou ?



