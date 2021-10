A la Une . Pierrot Dupuy - Karim Benzema plus fort que Nicolas Sarkozy !

Deux procès très médiatisés se déroulent actuellement à Paris: celui de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, dans lequel il n'est que simple témoin du fait de son immunité de chef d'Etat au moment des faits, à qui l'on reproche d'avoir passé de façon illégale des marchés pour des sondages, et celui de Karim Benzema, accusé d'être complice d'une tentative de chantage à l'encontre de son ancien compagnon d'équipe de France Mathieu Valbuena.



Tous les deux ne se sont pas déplacés pour leurs procès, avec le même argument : ils étaient retenus par leurs occupations professionnelles.



Etrangement, les juges ont accepté l'excuse du joueur de football mais ont menacé Nicolas Sarkozy d'envoyer les forces de l'ordre le chercher s'ils ne venait pas de son propre chef...



Cette différence de traitement en dit long sur notre société. Au 21ème siècle, à l'heure des réseaux sociaux, un footballeur a plus de poids qu'un ancien président de la République. Drôle de société...



En attendant, le Parquet a requis 10 mois de prison avec sursis et 75.000 euros d'amende contre Karim Benzema pour complicité de tentative de chantage dans l'affaire de la sextape.



