(Pierrot Dupuy) Jean-Luc Poudroux élu député : Une page se tourne

Thierry Robert avait déclaré, en présentant la candidature de son frère Pierrick aux élections législatives partielles de la 7ème circonscription : "S’il gagne, ce sera ma victoire. S’il perd, ce sera ma défaite".



Il ne nous en voudra donc pas de considérer que ce soir, c’est lui le grand perdant de l’élection de Jean-Luc Poudroux comme député.



Car, au-delà du résultat, il y a la manière.



En tête dans les 6 communes



Jean-Luc Poudroux est arrivé largement en tête dans les six communes dans lesquelles se déroulaient le scrutin.



Son meilleur score, il l’a obtenu à l’Etang-Salé, avec 70% des suffrages exprimés. Puis viennent Saint-Paul (66%), Trois Bassins (62%), Saint-Leu (56%), les Avirons (54%) et Saint-Louis (52%).



Une participation à peine meilleure qu’au 1er tour



Comme c’était prévisible, les électeurs ont un peu plus voté à l’occasion de ce second tour qu’au premier. 26,12% contre 21,28%. C’est mieux mais il n’y a vraiment pas de quoi pavoiser.



Les électeurs ont une fois de plus très majoritairement boudé les urnes. On peut y voir plusieurs explications.



Les candidats ne leur plaisaient pas ? Ca a peut être joué, mais pourtant au 1er tour, il y avait 13 candidats. Difficile d’imaginer que les électeurs n’en aient pas trouvé un qui se rapproche de leurs idées.



Un dégoût de la chose politique ? Plus probablement. Ils ont sans doute voulu signifier aux hommes politiques qu’ils n’avaient plus confiance en eux. Et c’est là le plus grave. Aux hommes politiques de se remettre en cause et d’essayer de reconquérir le cœur des électeurs, ce qui est loin d’être gagné, car au rythme où ça va, on risque de voir un jour un candidat élu avec moins de 10% de participation !



Ce qui entraine tout de suite une interrogation ? A partir de quel taux d’abstention considèrera-t-on qu’un candidat élu n’est plus légitime ? Faudra-t-il en arriver à inscrire dans la loi que pour être élu, il faut obtenir la moitié plus une des voix, mais aussi un minimum de votants ? 25% des inscrits, par exemple ?



La Droite gagne quand elle est unie



On ne peut pas dire que la hache de guerre soit enterrée entre Didier Robert et Michel Fontaine. Loin s’en faut. Mais les deux hommes se sont montrés suffisamment intelligents pour laisser leurs querelles de côté et pour faire l’union à l’occasion de cette législative partielle.



Et comme au cours de ces dernières années, quand la Droite est unie, elle gagne.



On a même vu les deux hommes forts de la Droite côte à côte sur des tribunes, au cours de meetings, pour soutenir Jean-Luc Poudroux. Impensable il y a encore quelques semaines.



Peut-on pour autant dire que la fameuse "plateforme de la Droite et du Centre" est redevenue d’actualité. Très clairement, non.



Ne serait-ce que parce qu’une de ses composantes, Nassimah Dindar, est toujours déterminée à jouer cavalier seul. C’est la seule personnalité de Droite à ne pas avoir apporté son soutien à Jean-Luc Poudroux (on connait ses liens avec Thierry Robert) et il se dit qu’elle se serait également rapprochée de Gilbert Annette à Saint-Denis.



Ce cavalier seul est cependant à relativiser. Que pèse encore électoralement Nassimah Dindar, maintenant qu’elle n’est plus présidente du Département et qu’elle ne peut plus jouer la Mère Noël en distribuant les contrats aidés comme des petits pains ?



Si on ne peut parler de réconciliation entre Didier Robert et Michel Fontaine, sans doute malgré tout que les résultats de la 7ème circonscription les amèneront à réfléchir aux lignes jaunes à ne pas dépasser s’ils veulent gagner les prochaines échéances. Municipales et régionales.



Les électeurs d’Aurélien Centon et des autres "petits candidats" ont très majoritairement voté Poudroux



Jean-Luc Poudroux gagne 10.770 voix au second tour par rapport au premier, alors que Pierrick Robert n’en gagne que 7.698. Soit une différence de 3.072 votes supplémentaires en faveur de Poudroux. Un gain qui ne peut s’expliquer par la seule augmentation du nombre de votants.



La plus grande partie des électeurs d’Aurélien Centon, malgré son absence de consignes de vote, ont donc probablement voté pour Jean-Luc Poudroux.



Tout comme ceux de Jean-François Nativel, 1.677 voix au premier tour, qui était le seul battu de dimanche dernier à avoir officiellement appelé à voter Poudroux. En échange, ce dernier lui a promis de se battre intensivement pour défendre ses idées, un libre accès des Réunionnais à la mer, à l’Assemblée nationale.



Didier Robert rassuré pour l’approvisionnement en galets de la NRL



Dans son discours de remerciement ce soir, Jean-Luc Poudroux s’est adressé à Didier Robert : "Si ou la besoin galets pou la route en corniche, ou nana"… Le message est clair.