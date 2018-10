[Pierrot Dupuy] Jean-Luc Poudroux annonce qu'il est contre la carrière de Bois Blanc

Invité ce midi sur le plateau d'Antenne Réunion, Jean-Luc Poudroux a tenté de clarifier sa position sur la carrière de Bois blanc.



En réponse à une question de Nicolas Guy dans le journal télévisé de 12h30, il annoncé qu'il était contre le projet de carrière.



Il a été moins clair quand il a fallu proposer une solution.



On a eu du mal à comprendre lorsqu'il a évoqué qu'il fallait "un autre type de consultation de la population", et encore moins quand il a fait référence à Notre-Dame-des-Landes, laissant entendre qu'il était peut-être nécessaire que l'Etat prenne la main sur ce dossier. Une façon pas très courageuse d'éviter aux élus de prendre la décision, laissant ce soin à l'Etat dont on sait qu'il est plus que favorable au projet?



Une prise de position en tout cas qui risque de décevoir son mentor, Didier Robert, qui a pourtant été le principal artisan de son élection...



A noter également qu'interrogé par Nicolas Guy sur le fait de savoir s'il avait appelé son adversaire battu, le tout nouveau député a bafouillé avant d'avouer qu'il n'avait pas son n° de téléphone. Mais qu'il le cherchait activement...